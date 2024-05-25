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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Пхохан Стилерс - Сеул
Пхохан Стилерс - Сеул: обзор матча 25 мая 2024
Пхохан Стилерс
25.05.2024, суббота, 13:00
Южная Корея. Кей-лига, 14 тур
2 : 2
Завершен
Сеул
5'
Т. Ли (АГ)
85'
L. Ho-jae (П)
42'
S. Iljutcenko
88'
S. Lim
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пхохан Стилерс - Сеул
90'
+3
Желтая карточка
A. Paločević
88'
ГОЛ! 2:2!
S. Lim
Пас отдал
D. Park
ГОЛ с пенальти! 2:1!
L. Ho-jae
85'
Замена
S. Baek
️️️️
K. In-Sung
85'
80'
Замена
W.
️️️️
S. Han
72'
Замена
D. Park
️️️️
S. Iljutcenko
62'
Замена
S. Kang
️️️️
Т. Ли
Замена
L. Ho-jae
️️️️
J. Teixeira
57'
47'
Желтая карточка
Т. Ли
42'
ГОЛ! 1:1!
S. Iljutcenko
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Ли
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пхохан Стилерс
21
In-jae Hwang
ВР
17
Kwang-hun Shin
ЦЗ
77
Wanderson
ЦЗ
4
Min-kwang Jeon
ЦЗ
3
Dong-hee Lee
ЦЗ
16
Kim Dong-jin
ЦП
80
Oberdan Alionço
ЦП
19
Min-ho Yoon
ЦП
14
Yong-jun Heo
ЦП
25
Jorge Teixeira
ЦП
7
Kim In-Sung
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Сеул
26
Jong-beom Baek
ВР
16
Jun Choi
ЦЗ
3
Wan-kyu Kwon
ЦЗ
17
Тхэ-Сок Ли
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
66
Seung-gyu Han
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
90
Stanislav Iljutcenko
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Пхохан Стилерс
23
Seung-hwan Lee
ВР
34
Gyu-baeg Lee
ЦЗ
40
Ryun-sung Kim
ЦЗ
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
18
Chan-hee Han
ЦП
27
Jae-hee Jeong
ЦП
9
Lee Ho-jae
ЦФ
10
Sung-dong Baek
ЦФ
48
Yun-sang Hong
ЦФ
Сеул
21
Cheol-won Choi
ВР
17
Sang-woo Kang
ЦЗ
50
Dong-jin Park
ЦЗ
26
Aleksandar Paločević
ЦП
44
Willyan
ЦП
35
Sang-hoon Paik
ЦП
7
Sang-hyeob Lim
ЦФ
18
Kim Shin-jin
ЦФ
4-5-1
21
17
4
3
77
80
19
14
25
16
7
3-2-1-1
26
16
3
17
Ли
66
40
Ки Сун-Юн
77
Лингард
90
25
9
9
25
7
10
10
7
17
Ли
17
17
17
Ли
90
50
50
90
66
44
44
66
Остались в запасе
Пхохан Стилерс
Сеул
23
Seung-hwan Lee
ВР
34
Gyu-baeg Lee
ЦЗ
40
Ryun-sung Kim
ЦЗ
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
18
Chan-hee Han
ЦП
27
Jae-hee Jeong
ЦП
48
Yun-sang Hong
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
21
Cheol-won Choi
ВР
26
Aleksandar Paločević
ЦП
35
Sang-hoon Paik
ЦП
7
Sang-hyeob Lim
ЦФ
18
Kim Shin-jin
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Остались в запасе
23
Seung-hwan Lee
ВР
34
Gyu-baeg Lee
ЦЗ
40
Ryun-sung Kim
ЦЗ
2
Jeong-won Eo
ЦЗ
18
Chan-hee Han
ЦП
27
Jae-hee Jeong
ЦП
48
Yun-sang Hong
ЦФ
Остались в запасе
21
Cheol-won Choi
ВР
26
Aleksandar Paločević
ЦП
35
Sang-hoon Paik
ЦП
7
Sang-hyeob Lim
ЦФ
18
Kim Shin-jin
ЦФ
Главный тренер
Тэ-Ха Пак
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Статистика матча Пхохан Стилерс - Сеул
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Киото Санга
1 : 0
24.11.2026
Пхохан Стилерс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Пхохан Стилерс
1 : 1
21.11.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Пучхон
2 : 2
08.11.2026
Пхохан Стилерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пхохан Стилерс
3 : 3
04.11.2026
Гамба Осака
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Информация о матче
Главный судья:
Dong sik Jeong, South Korea
Стадион:
Pohang Steel Yard, Pohang
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