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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Бейджин Гуоань - Циндао Хайню
Бейджин Гуоань - Циндао Хайню: обзор матча 19 октября 2024
Бейджин Гуоань
19.10.2024, суббота, 14:35
Китай. Суперлига, 28 тур
6 : 0
Завершен
Циндао Хайню
18'
Y. Cao
26'
F. Abreu
47'
Л. Линь
60'
Y. Cao
66'
Л. Линь
90'
L. Jiashen (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бейджин Гуоань - Циндао Хайню
Желтая карточка
L. Yang
90'
+3
ГОЛ в свои ворота! 6:0!
L. Jiashen
90'
80'
Замена
Z. Yi
️️️️
E. Sarić
Замена
D. Yu
️️️️
Л. Линь
77'
Замена
S. Fan
️️️️
Л. Ли
76'
70'
Замена
C. Chunxin
️️️️
W. Zihao
Замена
X. Zhang
️️️️
Z. Chi
67'
Замена
L. Yang
️️️️
F. Abreu
67'
ГОЛ! 5:0!
Л. Линь
Пас отдал
F. Abreu
66'
65'
Замена
L. Song
️️️️
D. Lopes
64'
Замена
L. Jiashen
️️️️
Н. Радмановац
ГОЛ! 4:0!
Y. Cao
Пас отдал
F. Abreu
60'
ГОЛ! 3:0!
Л. Линь
Пас отдал
F. Abreu
47'
ГОЛ! 2:0!
F. Abreu
26'
ГОЛ! 1:0!
Y. Cao
Пас отдал
F. Abreu
18'
Замена
C. Zhang
️️️️
M. Traoré
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бейджин Гуоань
22
Jiaqi Han
ВР
4
Лей Ли
ЛЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
37
Yongjing Cao
ЦЗ
11
Лянмин Линь
ЛВ
27
Gang Wang
(К)
ЦП
6
Yuan Zhang
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
6
Гуга
АП
29
Fabio Abreu
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Циндао Хайню
28
Pengfei Mou
(К)
ВР
26
Никола Радмановац
ЦЗ
3
Liu Junshuai
ЦЗ
28
Dong Xu
ЦЗ
25
Geon-Myeong Wang
ЦЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
7
Elvis Sarić
ЦП
18
Wang Zihao
ЦП
30
Jinbao Zhong
ЦП
45
Martin Boakye
ЦП
20
Diego Lopes
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Бейджин Гуоань
25
Arturo Cheng
ВР
34
Sen Hou
ВР
30
Shuangjie Fan
ЦЗ
22
Dabao Yu
ЦЗ
12
Boxuan Feng
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
11
Nebijan Muhmet
ЦП
28
Chengdong Zhang
ЦП
10
Xizhe Zhang
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
17
Liyu Yang
ЦФ
Циндао Хайню
1
Liu Jun
ВР
22
Zhenli Liu
ВР
23
Long Song
ЦЗ
33
Liu Jiashen
ЦЗ
5
Yibo Sha
ЦЗ
15
Chen Chunxin
ЦП
6
Weicheng Liu
ЦП
6
Wei Long
ЦП
27
Zheng Long
ЦП
38
Zhang Wei
ЦФ
19
Song Wenjie
ЦФ
40
Zhao Yi
ЦФ
4-3-2-1
22
4
Ли
2
37
32
Нгаду-Нгаджуй
27
6
6
11
Линь
6
Гуга
29
4-5-1
28
3
28
25
26
Радмановац
7
18
30
45
10
Кангва
20
4
Ли
30
30
4
Ли
11
Линь
22
22
11
Линь
2
28
28
2
6
10
10
6
29
17
17
29
20
23
23
20
26
Радмановац
33
33
26
Радмановац
18
15
15
18
7
40
40
7
Остались в запасе
Бейджин Гуоань
Циндао Хайню
25
Arturo Cheng
ВР
34
Sen Hou
ВР
12
Boxuan Feng
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
11
Nebijan Muhmet
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
1
Liu Jun
ВР
22
Zhenli Liu
ВР
5
Yibo Sha
ЦЗ
6
Weicheng Liu
ЦП
6
Wei Long
ЦП
27
Zheng Long
ЦП
38
Zhang Wei
ЦФ
19
Song Wenjie
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Остались в запасе
25
Arturo Cheng
ВР
34
Sen Hou
ВР
12
Boxuan Feng
ЦЗ
3
Yupeng He
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
11
Nebijan Muhmet
ЦП
18
Hao Fang
ЦФ
Остались в запасе
1
Liu Jun
ВР
22
Zhenli Liu
ВР
5
Yibo Sha
ЦЗ
6
Weicheng Liu
ЦП
6
Wei Long
ЦП
27
Zheng Long
ЦП
38
Zhang Wei
ЦФ
19
Song Wenjie
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Главный тренер
Ясен Петров
Статистика матча Бейджин Гуоань - Циндао Хайню
1
Всего ударов по воротам
16
19
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
5
Нарушения
8
9
Офсайды
3
1
Количество передач
619
385
Сейвы
4
3
Точность передач %
90
87
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
13
12
Удары из-за пределов штрафной
3
7
Матчи команд
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Бейджин Гуоань
- : -
01.12.2026
Ратчабури
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 30 тур
Бейджин Гуоань
1 : 0
08.11.2026
Чунцин Тунлянлун
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Порт
7 : 4
03.11.2026
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Бейджин Гуоань
2 : 2
27.10.2026
Чонбук Хендай Моторс
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 30 тур
Циндао Хайню
2 : 2
08.11.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 29 тур
Чунцин Тунлянлун
2 : 0
24.10.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 28 тур
Циндао Хайню
0 : 4
17.10.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 27 тур
Циндао Хайню
0 : 3
09.10.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 26 тур
Далянь Йингбо
2 : 1
05.09.2026
Циндао Хайню
Информация о матче
Главный судья:
Jing Wang, China
Стадион:
Beijing Workers' Stadium, Beijing
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