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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка
Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка: обзор матча 09 августа 2024
Шанхай Порт
09.08.2024, пятница, 14:35
Китай. Суперлига, 22 тур
7 : 2
Завершен
Мэйчжоу Хакка
3'
В. Лей
31'
G.
38'
В. Лей
45+1'
В. Лей
63'
В. Лей
65'
М. Варгас
69'
М. Варгас
34'
R. Henrique
82'
C. Yang
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка
Замена
L. Wenjun
️️️️
O.
84'
Замена
F. Jing
️️️️
В. Лей
84'
82'
ГОЛ! 7:2!
C. Yang
Пас отдал
L. Ning
77'
Замена
H. Yin
️️️️
R. Henrique
76'
Замена
L. Ning
️️️️
C. Ye
Замена
H. Fu
️️️️
S. Li
71'
ГОЛ! 7:1!
М. Варгас
69'
ГОЛ! 6:1!
М. Варгас
Пас отдал
O.
65'
ГОЛ! 5:1!
В. Лей
63'
62'
Замена
C. Yin
️️️️
T. Conraad
Замена
Y. Shiyuan
️️️️
М. Хусса
61'
Замена
С. Сю
️️️️
Л. Читтадини
46'
46'
Замена
Т. Юэ
️️️️
Z. Chen
46'
Замена
Z. Wei
️️️️
L. Shi
ГОЛ! 4:1!
В. Лей
45'
+1
ГОЛ! 3:1!
В. Лей
Пас отдал
O.
38'
34'
ГОЛ! 2:1!
R. Henrique
Пас отдал
C. Yang
ГОЛ! 2:0!
G.
Пас отдал
O.
31'
30'
Желтая карточка
W. Rao
20'
Желтая карточка
J. Wang
ГОЛ! 1:0!
В. Лей
Пас отдал
S. Wang
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шанхай Порт
1
Цзюньлин Янь
ВР
4
Shenchao Wang
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
13
Zhen Wei
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Матиас Варгас
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
32
Shuai Li
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
8
Oscar
(К)
ЦП
9
Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Мэйчжоу Хакка
41
Quanbo Guo
ВР
3
Ximing Pan
ЦЗ
31
Weihui Rao
ЦЗ
15
Zhechao Chen
ЦЗ
7
Chugui Ye
ЦП
10
Rodrigo Henrique
ЦП
13
Liang Shi
(К)
ЦП
22
Li Yongjia
ЦП
20
Jia’nan Wang
ЦП
16
Chaosheng Yang
ЦФ
77
Tyrone Conraad
ЦФ
Главный тренер
Милан Ристич
Шанхай Порт
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
23
Huan Fu
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
8
Синь Сю
ЦП
20
Yang Shiyuan
ЦП
6
Huikang Cai
ЦП
45
Liu Xiaolong
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
11
Lu Wenjun
ЦФ
44
Feng Jing
ЦФ
Мэйчжоу Хакка
18
Yuelei Cheng
ВР
35
Xiongtao Deng
ВР
37
Darick Kobie Morris
ЦЗ
21
Тзе-Нам Юэ
ПЗ
27
Небойса Косович
ЦП
17
Li Ning
ЦП
8
Hongbo Yin
ЦП
24
Congyao Yin
ЦП
18
Zh.W. Wei
ЦП
39
John Mary
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Янь
4
3
Браунинг
13
5
Хусса
32
18
Читтадини
8
8
Варгас
7
Лей
9
3-5-2
41
3
31
15
7
13
22
20
10
77
16
32
23
23
32
18
Читтадини
8
Сю
8
Сю
18
Читтадини
5
Хусса
20
20
5
Хусса
8
11
11
8
7
Лей
44
44
7
Лей
15
21
Юэ
21
Юэ
15
7
17
17
7
10
8
8
10
77
24
24
77
13
18
18
13
Остались в запасе
Шанхай Порт
Мэйчжоу Хакка
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
6
Huikang Cai
ЦП
45
Liu Xiaolong
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
18
Yuelei Cheng
ВР
35
Xiongtao Deng
ВР
37
Darick Kobie Morris
ЦЗ
27
Небойса Косович
ЦП
39
John Mary
ЦФ
Главный тренер
Милан Ристич
Остались в запасе
12
Wei Chen
ВР
31
Xing Chen
ВР
11
Ang Li
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ПЗ
6
Huikang Cai
ЦП
45
Liu Xiaolong
ЦФ
33
Liu Zhurun
ЦФ
Остались в запасе
18
Yuelei Cheng
ВР
35
Xiongtao Deng
ВР
37
Darick Kobie Morris
ЦЗ
27
Небойса Косович
ЦП
39
John Mary
ЦФ
Главный тренер
Кевин Мускат
Главный тренер
Милан Ристич
Статистика матча Шанхай Порт - Мэйчжоу Хакка
2
Всего ударов по воротам
32
8
Удары в створ
15
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
15
7
Офсайды
1
3
Количество передач
478
236
Сейвы
1
8
Точность передач %
83
70
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
24
5
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Пхохан Стилерс
- : -
01.12.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
3 : 1
24.11.2026
Бурирам Юнайтед
Китай. Суперлига, 30 тур
Шанхай Порт
6 : 1
08.11.2026
Ляонин Тиерен
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Ньюкасл Джетс
2 : 4
03.11.2026
Шанхай Порт
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Порт
2 : 3
27.10.2026
Конг Ан Ханой
Китай. Суперлига, 29 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 3
24.10.2026
Шанхай Порт
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 30 тур
Бейджин Гуоань
5 : 1
22.11.2025
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 29 тур
Мэйчжоу Хакка
2 : 2
01.11.2025
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 28 тур
Мэйчжоу Хакка
1 : 4
24.10.2025
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 27 тур
Чэнду Жунчэн
3 : 1
17.10.2025
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 24 тур
Мэйчжоу Хакка
1 : 0
04.10.2025
Циндао Хайню
Информация о матче
Главный судья:
Yinhao Shen, China
Стадион:
Шанхай Стэдиум
Новости команд
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Шанхай Порт
Мэйчжоу Хакка
«Шэньхуа» Слуцкого проиграл в дерби и опустился на 12-е место
25 июля
5
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая
3
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25 июля
5
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20 мая
3
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