Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Цанчжоу Майти Лайонс - Шэньчжэнь Пенг Сити
Цанчжоу Майти Лайонс - Шэньчжэнь Пенг Сити: обзор матча 06 июля 2024
Цанчжоу Майти Лайонс
06.07.2024, суббота, 15:00
Китай. Суперлига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Шэньчжэнь Пенг Сити
20'
Хебер
43'
M. J. Ortiz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Цанчжоу Майти Лайонс - Шэньчжэнь Пенг Сити
Замена
X. Yao
️️️️
В. Соломон-Отабор
85'
Замена
X. Liu
️️️️
Хебер
71'
Замена
S. Qinhan
️️️️
D. Zheng
71'
67'
Замена
М. Орр
️️️️
Z. Baojie
Желтая карточка
Хебер
62'
Замена
Y. Yang
️️️️
K. Zheng
46'
43'
ГОЛ! 1:1!
M. J. Ortiz
ГОЛ! 1:0!
Хебер
20'
Желтая карточка
А. Обилейе
9'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Цанчжоу Майти Лайонс - Шэньчжэнь Пенг Сити
2
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
3
7
Нарушения
13
10
Офсайды
5
2
Количество передач
265
526
Сейвы
3
2
Точность передач %
70
82
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 30 тур
Циндао Хайню
1 : 0
02.11.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 29 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
0 : 1
27.10.2024
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 28 тур
Цанчжоу Майти Лайонс
0 : 0
20.10.2024
Наньтун Чжиюнь
Китай. Суперлига, 27 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
3 : 2
29.09.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Китай. Суперлига, 26 тур
Чжэцзян Профешионал
2 : 2
22.09.2024
Цанчжоу Майти Лайонс
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 30 тур
Циндао Хайню
2 : 2
08.11.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 29 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 1
24.10.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 28 тур
Далянь Йингбо
3 : 1
17.10.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 27 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 2
09.10.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 26 тур
Шаньдун Тайшань
1 : 1
05.09.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Информация о матче
Главный судья:
Shunqi Tang, China
Стадион:
Cangzhou Stadium, Cangzhou
Новости команд
Все
Цанчжоу Майти Лайонс
Шэньчжэнь Пенг Сити
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 6 матчей
24 мая
4
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл перед решающим туром чемпионата Китая
2025.10.31 16:55
3
«Шэньхуа» Слуцкого потерпел второе поражение в чемпионате
2025.06.14 17:04
Бывший самый дорогой клуб мира лишился профессионального статуса
2025.01.07 12:09
4
Слуцкий отреагировал на потерю лидерства «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая за тур до конца сезона
2024.10.27 16:56
2
Бывший самый дорогой клуб мира лишился профессионального статуса
2025.01.07 12:09
4
«Шанхай» Слуцкого разгромил соперника 5:0 в чемпионате Китая и не проигрывает 23 матча
2024.07.22 16:48
3
Слуцкий высказался о разгромной победе «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая
2024.05.01 20:16
1
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого разгромно победил в чемпионате Китая
2024.05.01 17:15
2
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 6 матчей
24 мая
4
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл перед решающим туром чемпионата Китая
2025.10.31 16:55
3
«Шэньхуа» Слуцкого потерпел второе поражение в чемпионате
2025.06.14 17:04
Слуцкий отреагировал на потерю лидерства «Шанхай Шэньхуа» в чемпионате Китая за тур до конца сезона
2024.10.27 16:56
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+