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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Мэйчжоу Хакка - Хэнань
Мэйчжоу Хакка - Хэнань: обзор матча 30 июня 2024
Мэйчжоу Хакка
30.06.2024, воскресенье, 14:35
Китай. Суперлига, 17 тур
0 : 3
Завершен
Хэнань
72'
Б. Назарио
90+6'
Ш. Ван
90+7'
N. Covic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мэйчжоу Хакка - Хэнань
90'
+7
ГОЛ! 0:3!
N. Covic
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
Ш. Ван
Желтая карточка
W. Rao
90'
+5
86'
Замена
S. Li
️️️️
G. He
Замена
L. Yongjia
️️️️
L. Shi
79'
Замена
Y. Yang
️️️️
R. Henrique
79'
72'
ГОЛ! 0:1!
Б. Назарио
Пас отдал
Y. Zhong
Желтая карточка
J. Mary
63'
62'
Замена
Y. Yang
️️️️
F. Acheampong
61'
Замена
Y. Zhong
️️️️
Z. Huang
Замена
J. Mary
️️️️
T. Conraad
60'
Замена
W. Rao
️️️️
Z. Chen
59'
55'
Желтая карточка
N. Covic
48'
Желтая карточка
Ш. Ван
46'
Замена
N. Covic
️️️️
N. Ziyi
Красная карточка
L. Junjian
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мэйчжоу Хакка
18
Yuelei Cheng
ВР
6
Liao Junjian
ЦЗ
15
Zhechao Chen
ЦЗ
37
Darick Kobie Morris
ЦЗ
21
Тзе-Нам Юэ
ПЗ
13
Liang Shi
(К)
ЦП
27
Небойса Косович
ЦП
10
Rodrigo Henrique
ЦП
77
Tyrone Conraad
ЦФ
16
Chaosheng Yang
ЦФ
Главный тренер
Милан Ристич
Хэнань
2
Guan He
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
27
Niu Ziyi
ЦЗ
27
Yixin Liu
ЦЗ
6
Шанюань Ван
(К)
ОП
22
Huang Ruifeng
ЦП
8
Dorde Denic
ЦП
10
Бруно Назарио
ЦП
30
Frank Acheampong
ЦФ
19
Zichang Huang
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Мэйчжоу Хакка
41
Quanbo Guo
ВР
31
Weihui Rao
ЦЗ
17
Yihu Yang
ЦЗ
5
Ziyi Tian
ЦЗ
17
Li Ning
ЦП
22
Li Yongjia
ЦП
8
Hongbo Yin
ЦП
20
Jia’nan Wang
ЦП
24
Congyao Yin
ЦП
18
Zh.W. Wei
ЦП
39
John Mary
ЦФ
Хэнань
26
Jiamin Xu
ВР
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
23
Zhao Ke
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
6
Songyi Li
ЦЗ
32
Haifeng Ding
ЦЗ
25
Yilin Yang
ЦП
14
Du Zhixuan
ЦП
7
Yihao Zhong
ЦП
20
Nemanja Covic
ЦФ
10
Feng Boyuan
ЦФ
4-3-2
18
6
15
37
21
Юэ
13
27
Косович
10
16
77
4-1-3-2
2
Майдана
27
27
2
6
Ван
22
8
10
Назарио
19
30
15
31
31
15
10
17
17
10
13
22
22
13
77
39
39
77
2
6
6
2
30
25
25
30
19
7
7
19
27
20
20
27
Остались в запасе
Мэйчжоу Хакка
Хэнань
41
Quanbo Guo
ВР
5
Ziyi Tian
ЦЗ
17
Li Ning
ЦП
8
Hongbo Yin
ЦП
20
Jia’nan Wang
ЦП
24
Congyao Yin
ЦП
18
Zh.W. Wei
ЦП
Главный тренер
Милан Ристич
26
Jiamin Xu
ВР
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
23
Zhao Ke
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
32
Haifeng Ding
ЦЗ
14
Du Zhixuan
ЦП
10
Feng Boyuan
ЦФ
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Остались в запасе
41
Quanbo Guo
ВР
5
Ziyi Tian
ЦЗ
17
Li Ning
ЦП
8
Hongbo Yin
ЦП
20
Jia’nan Wang
ЦП
24
Congyao Yin
ЦП
18
Zh.W. Wei
ЦП
Остались в запасе
26
Jiamin Xu
ВР
4
Yeljan Shinar
ЦЗ
23
Zhao Ke
ЦЗ
16
Kuo Yang
ЦЗ
32
Haifeng Ding
ЦЗ
14
Du Zhixuan
ЦП
10
Feng Boyuan
ЦФ
Главный тренер
Милан Ристич
Главный тренер
Ки-Иль Нам
Статистика матча Мэйчжоу Хакка - Хэнань
2
1
2
Всего ударов по воротам
3
23
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
8
Нарушения
12
17
Офсайды
3
3
Количество передач
266
362
Сейвы
3
1
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
2
11
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
1
13
Удары из-за пределов штрафной
2
10
Матчи команд
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 30 тур
Бейджин Гуоань
5 : 1
22.11.2025
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 29 тур
Мэйчжоу Хакка
2 : 2
01.11.2025
Далянь Йингбо
Китай. Суперлига, 28 тур
Мэйчжоу Хакка
1 : 4
24.10.2025
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 27 тур
Чэнду Жунчэн
3 : 1
17.10.2025
Мэйчжоу Хакка
Китай. Суперлига, 24 тур
Мэйчжоу Хакка
1 : 0
04.10.2025
Циндао Хайню
Хэнань
Китай. Суперлига, 30 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 0
08.11.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 28 тур
Хэнань
0 : 1
16.10.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 27 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 2
09.10.2026
Хэнань
Китай. Суперлига, 18 тур
Ухань Три Таунс
1 : 1
12.09.2026
Хэнань
Информация о матче
Главный судья:
Нин Ма
(Цзянсу)
Стадион:
Wuhua Olympic Sports Center, Meizhou
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Российский футболист близок к победе в чемпионате Китая
7 сентября
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«Шэньхуа» Слуцкого победил со счетом 6:1
2025.09.26 15:03
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2025.05.06 16:04
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