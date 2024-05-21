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Расписание матчей
Китай. Суперлига
Циндао Хайню - Бейджин Гуоань
Циндао Хайню - Бейджин Гуоань: обзор матча 21 мая 2024
Циндао Хайню
21.05.2024, вторник, 14:35
Китай. Суперлига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Бейджин Гуоань
72'
M. Boakye
54'
Y. Cao
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Циндао Хайню - Бейджин Гуоань
90'
+4
Желтая карточка
М. Нгаду-Нгаджуй
Замена
C. Chunxin
️️️️
Э. Кангва
88'
83'
Желтая карточка
L. Ke
Замена
W. Long
️️️️
J. Zhong
81'
ГОЛ! 1:1!
M. Boakye
Пас отдал
Э. Кангва
72'
Желтая карточка
M. Boakye
70'
67'
Замена
Z. Chi
️️️️
Y. Cao
62'
Замена
Y. He
️️️️
J. Wenhao
Замена
Z. Wei
️️️️
D. Lopes
58'
54'
ГОЛ! 0:1!
Y. Cao
Пас отдал
F. Abreu
Желтая карточка
D. Lopes
48'
45'
+1
Вторая желтая
D. Yu
Желтая карточка
L. Jiashen
38'
20'
Желтая карточка
D. Yu
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Циндао Хайню
28
Pengfei Mou
ВР
16
Hailong Li
ЦЗ
33
Liu Jiashen
ЦЗ
5
Yibo Sha
(К)
ЦЗ
28
Dong Xu
ЦЗ
25
Geon-Myeong Wang
ЦЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
30
Jinbao Zhong
ЦП
7
Elvis Sarić
ЦП
45
Martin Boakye
ЦП
20
Diego Lopes
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Бейджин Гуоань
34
Sen Hou
ВР
37
Yongjing Cao
ЦЗ
2
Mamadou Traoré
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
12
Boxuan Feng
ЦЗ
22
Dabao Yu
(К)
ЦЗ
35
Jiang Wenhao
ЦП
8
Li Ke
ЦП
6
Гуга
АП
29
Fabio Abreu
ЦФ
18
Hao Fang
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Циндао Хайню
1
Liu Jun
ВР
3
Liu Junshuai
ЦЗ
18
Wang Zihao
ЦП
15
Chen Chunxin
ЦП
27
Zheng Long
ЦП
8
Xingyu Ma
ЦП
6
Wei Long
ЦП
21
Ning Jiang
ЦП
38
Zhang Wei
ЦФ
24
Hu Jinghang
ЦФ
Бейджин Гуоань
22
Jiaqi Han
ВР
3
Yupeng He
ЦЗ
38
Qilong Ruan
ЦЗ
24
Shaowen Liang
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
6
Yuan Zhang
ЦП
6
Zhongguo Chi
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
17
Liyu Yang
ЦФ
3-2-4-1
28
5
28
25
33
16
10
Кангва
7
45
30
20
3-2-2-1-2
34
32
Нгаду-Нгаджуй
12
22
37
2
35
8
6
Гуга
18
29
10
Кангва
15
15
10
Кангва
30
6
6
30
20
38
38
20
35
3
3
35
37
6
6
37
Остались в запасе
Циндао Хайню
Бейджин Гуоань
1
Liu Jun
ВР
3
Liu Junshuai
ЦЗ
18
Wang Zihao
ЦП
27
Zheng Long
ЦП
8
Xingyu Ma
ЦП
21
Ning Jiang
ЦП
24
Hu Jinghang
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
22
Jiaqi Han
ВР
38
Qilong Ruan
ЦЗ
24
Shaowen Liang
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
6
Yuan Zhang
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
17
Liyu Yang
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Соареш
Остались в запасе
1
Liu Jun
ВР
3
Liu Junshuai
ЦЗ
18
Wang Zihao
ЦП
27
Zheng Long
ЦП
8
Xingyu Ma
ЦП
21
Ning Jiang
ЦП
24
Hu Jinghang
ЦФ
Остались в запасе
22
Jiaqi Han
ВР
38
Qilong Ruan
ЦЗ
24
Shaowen Liang
ЦЗ
26
Yang Bai
ЦЗ
6
Yuan Zhang
ЦП
20
Ziming Wang
ЦП
17
Liyu Yang
ЦФ
Главный тренер
Ясен Петров
Главный тренер
Рикарду Соареш
Статистика матча Циндао Хайню - Бейджин Гуоань
3
1
3
Всего ударов по воротам
12
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
20
11
Количество передач
442
503
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
9
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 30 тур
Циндао Хайню
2 : 2
08.11.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 29 тур
Чунцин Тунлянлун
2 : 0
24.10.2026
Циндао Хайню
Китай. Суперлига, 28 тур
Циндао Хайню
0 : 4
17.10.2026
Ляонин Тиерен
Китай. Суперлига, 27 тур
Циндао Хайню
0 : 3
09.10.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 26 тур
Далянь Йингбо
2 : 1
05.09.2026
Циндао Хайню
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Бейджин Гуоань
- : -
01.12.2026
Ратчабури
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Тэджон
3 : 2
24.11.2026
Бейджин Гуоань
Китай. Суперлига, 30 тур
Бейджин Гуоань
1 : 0
08.11.2026
Чунцин Тунлянлун
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Порт
7 : 4
03.11.2026
Бейджин Гуоань
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Бейджин Гуоань
2 : 2
27.10.2026
Чонбук Хендай Моторс
Китай. Суперлига, 29 тур
Хэнань
3 : 4
24.10.2026
Бейджин Гуоань
Информация о матче
Главный судья:
Shunqi Tang, China
Стадион:
Qingdao Tiantai Stadium, Qingdao
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