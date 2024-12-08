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Расписание матчей
Грузия. Лига Эровнули
Дила - Колхети-1913
Дила - Колхети-1913: обзор матча 08 декабря 2024
Дила
08.12.2024, воскресенье, 12:30
Грузия. Лига Эровнули, 36 тур
1 : 2
Завершен
Колхети-1913
Матч
Статистика
Личные встречи
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Статистика матча Дила - Колхети-1913
3
1
1
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1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 34 тур
Дила
- : -
01.12.2026
Самгурали
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Динамо Бт
2 : 0
27.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Гагра
2 : 3
20.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Торпедо
2 : 1
02.11.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Мешахте
2 : 1
24.10.2026
Дила
Колхети-1913
Грузия. Лига Эровнули, 36 тур
Динамо Бт
3 : 2
05.12.2025
Колхети-1913
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Колхети-1913
1 : 4
30.11.2025
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 34 тур
Торпедо
4 : 0
26.11.2025
Колхети-1913
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Колхети-1913
0 : 1
21.11.2025
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Гагра
1 : 3
07.11.2025
Колхети-1913
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Дила
Колхети-1913
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12 сентября
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