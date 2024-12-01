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Расписание матчей
Грузия. Лига Эровнули
Колхети-1913 - Динамо Тб
Колхети-1913 - Динамо Тб: обзор матча 01 декабря 2024
Колхети-1913
01.12.2024, воскресенье, 12:30
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
3 : 0
Завершен
Динамо Тб
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Статистика матча Колхети-1913 - Динамо Тб
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Колхети-1913
Грузия. Лига Эровнули, 36 тур
Динамо Бт
3 : 2
05.12.2025
Колхети-1913
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Колхети-1913
1 : 4
30.11.2025
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 34 тур
Торпедо
4 : 0
26.11.2025
Колхети-1913
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Колхети-1913
0 : 1
21.11.2025
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Гагра
1 : 3
07.11.2025
Колхети-1913
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 34 тур
Мешахте
3 : 0
29.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 34 тур
Мешахте
3 : 0
29.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 35 тур
Гагра
1 : 2
24.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Тб
1 : 1
20.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Тб
0 : 0
31.10.2026
Иберия 1999
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