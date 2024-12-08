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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Урава Рэд Даймондс - Альбирекс Ниигата
Урава Рэд Даймондс - Альбирекс Ниигата: обзор матча 08 декабря 2024
Урава Рэд Даймондс
08.12.2024, воскресенье, 08:00
Япония. Джей-лига, 38 тур
0 : 0
Завершен
Альбирекс Ниигата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урава Рэд Даймондс - Альбирекс Ниигата
90'
Замена
Т. Денг
️️️️
M. James Fitzgerald
90'
Замена
К. Хашимото
️️️️
Y. Horigome
Замена
T. Ugajin
️️️️
Т. Секине
80'
73'
Желтая карточка
M. James Fitzgerald
Замена
Х. Исихара
️️️️
Н. Маэда
71'
Замена
Й. Койзуми
️️️️
С. Густафсон
71'
Замена
Б. Линссен
️️️️
Ш. Короки
63'
57'
Замена
Y. Komi
️️️️
S. Ota
57'
Замена
D. Gomes Magalhaes
️️️️
K. Taniguchi
57'
Замена
M. Nagakura
️️️️
Y. Ono
Желтая карточка
Ш. Короки
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урава Рэд Даймондс
1
Сусаку Нисикава
ВР
4
Rikito Inoue
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
13
Рема Ватанабе
ЦЗ
14
Такахиро Секине
ЛВ
78
Генки Харагучи
ЦП
11
Самуэль Густафсон
ЦП
25
Кайто Ясуи
АП
41
Наоки Маэда
ПВ
88
Йоичи Наганума
ЦФ
30
Шинцо Короки
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Альбирекс Ниигата
25
Ryosuke Kojima
ВР
5
Michael James Fitzgerald
ЦЗ
15
Fumiya Hayakawa
ЦЗ
31
Yuto Horigome
(К)
ЦЗ
28
Soya Fujiwara
ЦЗ
22
Kaito Taniguchi
ЦП
41
Motoki Hasegawa
ЦП
41
Eiji Miyamoto
ЦП
16
Hiroki Akiyama
ЦП
28
Shusuke Ota
ЦФ
99
Yuji Ono
ЦФ
Главный тренер
Рикизо Мацухаси
Урава Рэд Даймондс
16
Аюми Ниекава
ВР
3
Yota Sato
ЦЗ
22
Хироказу Исихара
ЦЗ
35
Tomoya Ugajin
ЦП
8
Йосио Койзуми
АП
43
Rio Nitta
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Альбирекс Ниигата
31
Koto Abe
ВР
42
Кенто Хашимото
ЦЗ
44
Томас Денг
ЦЗ
19
Yuji Hoshi
ЦП
41
Yota Komi
ЦП
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
26
Motoki Nagakura
ЦФ
3-2-3-2
1
Нисикава
4
22
Хейбротен
13
Ватанабе
78
Харагучи
11
Густафсон
14
Секине
25
Ясуи
41
Маэда
30
Короки
88
Наганума
4-4-2
25
15
31
28
5
41
41
16
22
99
28
41
Маэда
22
Исихара
22
Исихара
41
Маэда
14
Секине
35
35
14
Секине
11
Густафсон
8
Койзуми
8
Койзуми
11
Густафсон
30
Короки
30
Линссен
30
Линссен
30
Короки
31
42
Хашимото
42
Хашимото
31
5
44
Денг
44
Денг
5
28
41
41
28
22
11
11
22
99
26
26
99
Остались в запасе
Урава Рэд Даймондс
Альбирекс Ниигата
16
Аюми Ниекава
ВР
3
Yota Sato
ЦЗ
43
Rio Nitta
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
31
Koto Abe
ВР
19
Yuji Hoshi
ЦП
Главный тренер
Рикизо Мацухаси
Остались в запасе
16
Аюми Ниекава
ВР
3
Yota Sato
ЦЗ
43
Rio Nitta
ЦФ
Остались в запасе
31
Koto Abe
ВР
19
Yuji Hoshi
ЦП
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Главный тренер
Рикизо Мацухаси
Статистика матча Урава Рэд Даймондс - Альбирекс Ниигата
1
1
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
6
10
Офсайды
1
0
Количество передач
708
471
Сейвы
0
3
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 18 тур
Урава Рэд Даймондс
- : -
05.12.2026
Нагоя Грампус
Япония. Джей-лига, 17 тур
Симидзу С-Палс
1 : 0
28.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 16 тур
Урава Рэд Даймондс
2 : 2
25.11.2026
Сересо Осака
Япония. Джей-лига, 15 тур
Киото Санга
2 : 1
21.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 14 тур
Виссел Кобе
2 : 2
08.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Япония. Джей-лига, 13 тур
Касива Рейсол
4 : 0
31.10.2026
Урава Рэд Даймондс
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 38 тур
Токио
1 : 1
06.12.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 37 тур
Альбирекс Ниигата
1 : 3
30.11.2025
Касива Рейсол
Япония. Джей-лига, 36 тур
Сенан Бельмаре
5 : 2
08.11.2025
Альбирекс Ниигата
Япония. Джей-лига, 35 тур
Альбирекс Ниигата
2 : 2
26.10.2025
Виссел Кобе
Япония. Джей-лига, 34 тур
Токио Верди
1 : 0
18.10.2025
Альбирекс Ниигата
Информация о матче
Главный судья:
Yuichi Nishimura, Japan
Стадион:
Сайтама Стэдиум 2002
Новости команд
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Урава Рэд Даймондс
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Прогноз на точный счет матча «Урава Ред Даймондс» – «Монтеррей»: Клубный чемпионат мира, 26 июня 2025
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2025.06.22 08:20
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2025.06.22 02:50
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2025.06.26 02:50
«Урава Ред Даймондс» – «Монтеррей»: прогноз и ставки на матч 26 июня 2025 с коэффициентом 2.05
2025.06.25 12:12
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2025.06.25 10:24
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