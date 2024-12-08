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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Касима Антлерс - Матида Зельвия
Касима Антлерс - Матида Зельвия: обзор матча 08 декабря 2024
Касима Антлерс
08.12.2024, воскресенье, 08:00
Япония. Джей-лига, 38 тур
3 : 1
Завершен
Матида Зельвия
16'
Y. Higuchi
45+2'
Y. Suzuki
23'
H. Shimoda
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касима Антлерс - Матида Зельвия
Замена
Y. Funabashi
️️️️
Y. Higuchi
90'
+3
Желтая карточка
I. Sekigawa
90'
90'
Желтая карточка
М. Дюк
Замена
H. Tokuda
️️️️
Y. Suzuki
84'
83'
Замена
S. Araki
️️️️
Ш. Фудзио
74'
Замена
М. Дюк
️️️️
O. Se-Hun
64'
Замена
K. Fujimoto
️️️️
H. Heroki Mochizuki
46'
Замена
Ш. Фудзио
️️️️
E.
46'
Замена
Ю. Накаяма
️️️️
H. Shimoda
ГОЛ! 2:1!
Y. Suzuki
Пас отдал
K. Chinen
45'
+2
23'
ГОЛ! 1:1!
H. Shimoda
Пас отдал
И. Дрешевич
ГОЛ! 1:0!
Y. Higuchi
16'
Замена
H. Nakama
️️️️
S. Nago
15'
8'
Желтая карточка
E.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касима Антлерс
1
Томоки Хаякава
ВР
6
Kento Misao
ЦЗ
2
Koki Anzai
ЦЗ
5
Ikuma Sekigawa
ЦЗ
55
Наомити Уэда
ЦЗ
14
Yuta Higuchi
ЦП
14
Kei Chinen
ЦП
10
Гаку Сибасаки
(К)
ЦП
14
Shintaro Nago
ЦП
13
Shu Morooka
ЦП
40
Yuma Suzuki
ЦФ
Главный тренер
Ранко Попович
Матида Зельвия
1
Косеи Тани
ВР
20
Jang Min-gyu
ЦЗ
6
Henry Heroki Mochizuki
ЦЗ
18
Kotaro Hayashi
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
18
H. Shimoda
ЦП
23
Ryohei Shirasaki
ЦП
94
Erik
ЦФ
9
Oh Se-Hun
ЦФ
3
Gen Shoji
(К)
ЦФ
Главный тренер
Го Курода
Касима Антлерс
21
Taiki Yamada
ВР
23
Keisuke Tsukui
ЦЗ
26
Naoki Suto
ЦП
20
Yu Funabashi
ЦП
19
Hayato Nakama
ЦП
50
Tomoya Fujii
ЦП
34
Homare Tokuda
ЦФ
Матида Зельвия
23
Koki Fukui
ВР
3
Юта Накаяма
ЦЗ
8
K. Sento
ЦП
22
K. Fujimoto
ЦФ
15
Шота Фудзио
ЦФ
15
Митчелл Дюк
ЦФ
47
Shunta Araki
ЦФ
4-5-1
1
Хаякава
6
5
55
Уэда
2
14
10
Сибасаки
14
13
14
40
4-2-1-3
1
Тани
6
18
5
Дрешевич
20
18
23
7
Сома
3
9
94
14
20
20
14
14
19
19
14
40
34
34
40
18
3
Накаяма
3
Накаяма
18
6
22
22
6
94
15
Фудзио
15
Фудзио
94
9
15
Дюк
15
Дюк
9
Фудзио
47
47
Фудзио
Остались в запасе
Касима Антлерс
Матида Зельвия
21
Taiki Yamada
ВР
23
Keisuke Tsukui
ЦЗ
26
Naoki Suto
ЦП
50
Tomoya Fujii
ЦП
Главный тренер
Ранко Попович
23
Koki Fukui
ВР
8
K. Sento
ЦП
Главный тренер
Го Курода
Остались в запасе
21
Taiki Yamada
ВР
23
Keisuke Tsukui
ЦЗ
26
Naoki Suto
ЦП
50
Tomoya Fujii
ЦП
Остались в запасе
23
Koki Fukui
ВР
8
K. Sento
ЦП
Главный тренер
Ранко Попович
Главный тренер
Го Курода
Статистика матча Касима Антлерс - Матида Зельвия
1
2
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
9
Нарушения
6
22
Офсайды
2
1
Количество передач
260
308
Сейвы
3
3
Точность передач %
70
70
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Касима Антлерс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Порт
- : -
02.12.2026
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 17 тур
Касима Антлерс
1 : 1
28.11.2026
Фаджано Окаяма
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
3 : 0
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Япония. Джей-лига, 15 тур
Касима Антлерс
1 : 1
20.11.2026
Симидзу С-Палс
Япония. Джей-лига, 14 тур
Токио
2 : 0
07.11.2026
Касима Антлерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Бурирам Юнайтед
0 : 0
04.11.2026
Касима Антлерс
Матида Зельвия
Япония. Джей-лига, 18 тур
Матида Зельвия
- : -
06.12.2026
Фаджано Окаяма
Япония. Джей-лига, 17 тур
Матида Зельвия
4 : 1
29.11.2026
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 15 тур
Матида Зельвия
0 : 0
21.11.2026
В-Варен Нагасаки
Япония. Джей-лига, 14 тур
Матида Зельвия
0 : 0
08.11.2026
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 13 тур
Матида Зельвия
0 : 0
01.11.2026
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 12 тур
Виссел Кобе
0 : 0
24.10.2026
Матида Зельвия
Информация о матче
Главный судья:
Хироюки Кимура
(Чиба)
Стадион:
Kashima Soccer Stadium, Kashima
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