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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Матида Зельвия - Токио
Матида Зельвия - Токио: обзор матча 09 ноября 2024
Матида Зельвия
09.11.2024, суббота, 08:00
Япония. Джей-лига, 36 тур
3 : 0
Завершен
Токио
15'
R. Shirasaki
49'
O. Se-Hun
79'
Ю. Сома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Матида Зельвия - Токио
87'
Замена
K. Yamashita
️️️️
D. Oliveira
Замена
K. Fujimoto
️️️️
Ю. Сома
85'
Замена
K. Sento
️️️️
H. Shimoda
85'
ГОЛ! 3:0!
Ю. Сома
79'
Замена
Y. Nakashima
️️️️
E.
77'
Замена
М. Дюк
️️️️
O. Se-Hun
77'
77'
Замена
Э. Галдино
️️️️
Р. Араки
77'
Замена
T. Ko
️️️️
H. Nakamura
Замена
D. Sugioka
️️️️
H. Heroki Mochizuki
65'
ГОЛ! 2:0!
O. Se-Hun
Пас отдал
R. Shirasaki
49'
ГОЛ! 1:0!
R. Shirasaki
Пас отдал
E.
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Матида Зельвия
1
Косеи Тани
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
20
Jang Min-gyu
ЦЗ
6
Henry Heroki Mochizuki
ЦЗ
18
Kotaro Hayashi
ЦЗ
7
Юки Сома
ЛВ
23
Ryohei Shirasaki
ЦП
18
H. Shimoda
ЦП
94
Erik
ЦФ
3
Gen Shoji
(К)
ЦФ
9
Oh Se-Hun
ЦФ
Главный тренер
Го Курода
Токио
41
Таиси Брэндон Нозава
ВР
88
Hotaka Nakamura
ЦЗ
15
Yasuki Kimoto
ЦЗ
31
Kanta Doi
ЦЗ
16
Teppei Oka
ЦЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
10
Keigo Higashi
ЦП
37
Kei Koizumi
(К)
ЦП
7
Soma Anzai
ЦП
71
Ретаро Араки
АП
9
Diego Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Петер Скламовски
Матида Зельвия
23
Koki Fukui
ВР
26
Daiki Sugioka
ЦЗ
37
Kosei Ashibe
ЦП
8
K. Sento
ЦП
30
Y. Nakashima
ЦФ
22
K. Fujimoto
ЦФ
15
Митчелл Дюк
ЦФ
Токио
13
Go Hatano
ВР
51
Kosuke Shirai
ЦЗ
8
Takahiro Ko
ЦП
17
Эвертон Галдино
ПВ
28
Leon Nozawa
ЦФ
34
Henrique Trevisan
ЦФ
14
Keita Yamashita
ЦФ
4-2-1-3
1
Тани
5
Дрешевич
6
18
20
23
18
7
Сома
9
3
94
4-3-2-1
41
Нозава
15
31
16
88
10
37
7
71
Араки
5
Эндо
9
6
26
26
6
18
8
8
18
94
30
30
94
7
Сома
22
22
7
Сома
9
15
Дюк
15
Дюк
9
88
8
8
88
71
Араки
17
Галдино
17
Галдино
71
Араки
9
14
14
9
Остались в запасе
Матида Зельвия
Токио
23
Koki Fukui
ВР
37
Kosei Ashibe
ЦП
Главный тренер
Го Курода
13
Go Hatano
ВР
51
Kosuke Shirai
ЦЗ
28
Leon Nozawa
ЦФ
34
Henrique Trevisan
ЦФ
Главный тренер
Петер Скламовски
Остались в запасе
23
Koki Fukui
ВР
37
Kosei Ashibe
ЦП
Остались в запасе
13
Go Hatano
ВР
51
Kosuke Shirai
ЦЗ
28
Leon Nozawa
ЦФ
34
Henrique Trevisan
ЦФ
Главный тренер
Го Курода
Главный тренер
Петер Скламовски
Статистика матча Матида Зельвия - Токио
Всего ударов по воротам
22
8
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
4
Нарушения
13
11
Офсайды
2
3
Количество передач
297
544
Сейвы
4
4
Точность передач %
71
84
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
9
3
Матчи команд
Матида Зельвия
Япония. Джей-лига, 17 тур
Матида Зельвия
4 : 1
29.11.2026
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 17 тур
Матида Зельвия
4 : 1
29.11.2026
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 15 тур
Матида Зельвия
0 : 0
21.11.2026
В-Варен Нагасаки
Япония. Джей-лига, 14 тур
Матида Зельвия
0 : 0
08.11.2026
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 13 тур
Матида Зельвия
0 : 0
01.11.2026
Гамба Осака
Япония. Джей-лига, 12 тур
Виссел Кобе
0 : 0
24.10.2026
Матида Зельвия
Токио
Япония. Джей-лига, 17 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
29.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 17 тур
Йокогама Маринос
1 : 1
29.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 16 тур
Токио
2 : 2
25.11.2026
Санфречче Хиросима
Япония. Джей-лига, 15 тур
Сересо Осака
0 : 3
21.11.2026
Токио
Япония. Джей-лига, 14 тур
Токио
2 : 0
07.11.2026
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 13 тур
Фаджано Окаяма
0 : 4
31.10.2026
Токио
Информация о матче
Главный судья:
Yuichi Nishimura, Japan
Стадион:
National Olympic Stadium, Tokyo
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