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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Токио Верди - Виссел Кобе
Токио Верди - Виссел Кобе: обзор матча 10 ноября 2024
Токио Верди
10.11.2024, воскресенье, 08:00
Япония. Джей-лига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Виссел Кобе
90+1'
Тулер (АГ)
7'
T. Yamakawa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Токио Верди - Виссел Кобе
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Тулер
90'
+1
83'
Замена
R. Hatsuse
️️️️
T. Miyashiro
83'
Замена
H. Yamaguchi
️️️️
T. Ogihara
72'
Замена
H. Ide
️️️️
D. Sasaki
72'
Замена
R. Kikuchi
️️️️
Y. Kuwasaki
61'
Замена
J. Patric
️️️️
R. Hirose
7'
ГОЛ! 0:1!
T. Yamakawa
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Токио Верди
1
Matheus Vidotto
ВР
4
Kaito Chida
ЦЗ
3
Hiroto Taniguchi
ЦЗ
6
Kazuya Miyahara
ЦЗ
22
Hijiri Onaga
ЦЗ
4
Yuto Tsunashima
ЦП
8
Kosuke Saito
ЦП
11
Tomoya Miki
ЦП
10
Koki Morita
(К)
ЦП
13
Goki Yamada
ЦФ
22
Yudai Kimura
ЦФ
Главный тренер
Хироси Йофуку
Виссел Кобе
1
Даия Маекава
ВР
37
Rikuto Hirose
ЦЗ
4
Tetsushi Yamakawa
(К)
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
15
Yuki Honda
ЦЗ
6
Takahiro Ogihara
ЦП
7
Йосуке Идегучи
ЦП
25
Yuya Kuwasaki
ЦП
11
Taisei Miyashiro
ЦФ
13
Daiju Sasaki
ЦФ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Такаюки Йосида
Токио Верди
21
Yuya Nagasawa
ВР
4
Naoki Hayashi
ЦЗ
27
Yuta Matsumura
ЦП
7
Yuan Matsuhashi
ЦП
20
Soma Meshino
ЦП
11
Hiroto Yamami
ЦФ
9
Itsuki Someno
ЦФ
Виссел Кобе
21
Shota Arai
ВР
4
Ryuho Kikuchi
ЦЗ
21
Ryo Hatsuse
ЦЗ
18
Haruya Ide
ЦП
5
Hotaru Yamaguchi
ЦП
26
Jean Patric
ЦФ
16
Koya Yuruki
ЦФ
4-4-2
1
4
6
22
3
4
11
10
8
22
13
4-3-3
1
Маекава
4
3
Тулер
15
37
6
7
Идегучи
25
11
Муто
13
11
25
4
4
25
11
21
21
11
13
18
18
13
6
5
5
6
37
26
26
37
Остались в запасе
Токио Верди
Виссел Кобе
21
Yuya Nagasawa
ВР
4
Naoki Hayashi
ЦЗ
27
Yuta Matsumura
ЦП
7
Yuan Matsuhashi
ЦП
20
Soma Meshino
ЦП
11
Hiroto Yamami
ЦФ
9
Itsuki Someno
ЦФ
Главный тренер
Хироси Йофуку
21
Shota Arai
ВР
16
Koya Yuruki
ЦФ
Главный тренер
Такаюки Йосида
Остались в запасе
21
Yuya Nagasawa
ВР
4
Naoki Hayashi
ЦЗ
27
Yuta Matsumura
ЦП
7
Yuan Matsuhashi
ЦП
20
Soma Meshino
ЦП
11
Hiroto Yamami
ЦФ
9
Itsuki Someno
ЦФ
Остались в запасе
21
Shota Arai
ВР
16
Koya Yuruki
ЦФ
Главный тренер
Хироси Йофуку
Главный тренер
Такаюки Йосида
Статистика матча Токио Верди - Виссел Кобе
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
1
Нарушения
12
11
Офсайды
3
3
Количество передач
580
333
Сейвы
3
2
Точность передач %
81
69
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 17 тур
Матида Зельвия
4 : 1
29.11.2026
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 17 тур
Матида Зельвия
4 : 1
29.11.2026
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 16 тур
Мито Холлихок
1 : 0
25.11.2026
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 15 тур
Токио Верди
0 : 0
21.11.2026
Нагоя Грампус
Япония. Джей-лига, 14 тур
Симидзу С-Палс
0 : 1
07.11.2026
Токио Верди
Япония. Джей-лига, 13 тур
В-Варен Нагасаки
1 : 2
01.11.2026
Токио Верди
Виссел Кобе
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Виссел Кобе
- : -
01.12.2026
Ньюкасл Джетс
Япония. Джей-лига, 17 тур
Виссел Кобе
3 : 1
28.11.2026
ДЖЕФ Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Конг Ан Ханой
3 : 1
24.11.2026
Виссел Кобе
Япония. Джей-лига, 15 тур
Виссел Кобе
1 : 2
20.11.2026
Мито Холлихок
Япония. Джей-лига, 14 тур
Виссел Кобе
2 : 2
08.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Виссел Кобе
3 : 2
03.11.2026
Ратчабури
Информация о матче
Главный судья:
Хироюки Кимура
(Чиба)
Стадион:
Ajinomoto Stadium, Tokyo
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