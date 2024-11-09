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Расписание матчей
Япония. Джей-лига
Касима Антлерс - Нагоя Грампус
Касима Антлерс - Нагоя Грампус: обзор матча 09 ноября 2024
Касима Антлерс
09.11.2024, суббота, 08:00
Япония. Джей-лига, 36 тур
0 : 0
Завершен
Нагоя Грампус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касима Антлерс - Нагоя Грампус
Замена
Y. Funabashi
️️️️
Г. Сибасаки
90'
+2
86'
Замена
H. Yoshida
️️️️
K. Shiihashi
86'
Замена
P.
️️️️
K. Nagai
86'
Замена
R. Yamanaka
️️️️
S. Tokumoto
Замена
S. Nago
️️️️
H. Nakama
71'
66'
Замена
T. Uchida
️️️️
T. Morishima
Красная карточка
Y. Suzuki
59'
58'
Желтая карточка
K. Mikuni
58'
Желтая карточка
K. Shiihashi
53'
Желтая карточка
T. Morishima
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касима Антлерс
1
Томоки Хаякава
ВР
6
Kento Misao
ЦЗ
55
Наомити Уэда
ЦЗ
5
Ikuma Sekigawa
ЦЗ
2
Koki Anzai
ЦЗ
19
Hayato Nakama
ЦП
14
Yuta Higuchi
ЦП
14
Kei Chinen
ЦП
10
Гаку Сибасаки
(К)
ЦП
13
Shu Morooka
ЦП
40
Yuma Suzuki
ЦФ
Главный тренер
Ранко Попович
Нагоя Грампус
1
Mitchell Langerak
(К)
ВР
2
Yuki Nogami
ЦЗ
20
Kennedy Mikuni
ЦЗ
4
Akinari Kawazura
ЦЗ
55
Shuhei Tokumoto
ЦЗ
14
Tsukasa Morishima
ЦП
7
Ryuji Izumi
ЦП
15
Sho Inagaki
ЦП
34
Keiya Shiihashi
ЦП
11
Yuya Yamagishi
ЦФ
18
Kensuke Nagai
ЦФ
Главный тренер
Кента Хасегава
Касима Антлерс
21
Taiki Yamada
ВР
23
Keisuke Tsukui
ЦЗ
20
Yu Funabashi
ЦП
14
Shintaro Nago
ЦП
26
Naoki Suto
ЦП
30
Таллес
АП
34
Homare Tokuda
ЦФ
Нагоя Грампус
16
Yohei Takeda
ВР
45
Chang-rae Ha
ЦЗ
17
Takuya Uchida
ЦЗ
29
Haruki Yoshida
ЦП
60
Ryosuke Yamanaka
ЦП
27
Katsuhiro Nakayama
ЦП
10
Patric
ЦФ
4-5-1
1
Хаякава
6
5
2
55
Уэда
14
14
10
Сибасаки
13
19
40
4-4-2
1
20
4
55
2
7
15
34
14
18
11
10
Сибасаки
20
20
10
Сибасаки
19
14
14
19
14
17
17
14
34
29
29
34
55
60
60
55
18
10
10
18
Остались в запасе
Касима Антлерс
Нагоя Грампус
21
Taiki Yamada
ВР
23
Keisuke Tsukui
ЦЗ
26
Naoki Suto
ЦП
30
Таллес
АП
34
Homare Tokuda
ЦФ
Главный тренер
Ранко Попович
16
Yohei Takeda
ВР
45
Chang-rae Ha
ЦЗ
27
Katsuhiro Nakayama
ЦП
Главный тренер
Кента Хасегава
Остались в запасе
21
Taiki Yamada
ВР
23
Keisuke Tsukui
ЦЗ
26
Naoki Suto
ЦП
30
Таллес
АП
34
Homare Tokuda
ЦФ
Остались в запасе
16
Yohei Takeda
ВР
45
Chang-rae Ha
ЦЗ
27
Katsuhiro Nakayama
ЦП
Главный тренер
Ранко Попович
Главный тренер
Кента Хасегава
Статистика матча Касима Антлерс - Нагоя Грампус
1
1
3
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
22
Количество передач
412
372
Сейвы
2
0
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Касима Антлерс
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Порт
- : -
02.12.2026
Касима Антлерс
Япония. Джей-лига, 17 тур
Касима Антлерс
1 : 1
28.11.2026
Фаджано Окаяма
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Касима Антлерс
3 : 0
25.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Япония. Джей-лига, 15 тур
Касима Антлерс
1 : 1
20.11.2026
Симидзу С-Палс
Япония. Джей-лига, 14 тур
Токио
2 : 0
07.11.2026
Касима Антлерс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Бурирам Юнайтед
0 : 0
04.11.2026
Касима Антлерс
Нагоя Грампус
Япония. Джей-лига, 17 тур
Нагоя Грампус
1 : 0
29.11.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 17 тур
Нагоя Грампус
1 : 0
29.11.2026
Ависпа Фукуока
Япония. Джей-лига, 16 тур
ДЖЕФ Юнайтед
1 : 2
25.11.2026
Нагоя Грампус
Япония. Джей-лига, 15 тур
Токио Верди
0 : 0
21.11.2026
Нагоя Грампус
Япония. Джей-лига, 14 тур
Нагоя Грампус
0 : 2
07.11.2026
Киото Санга
Япония. Джей-лига, 13 тур
Виссел Кобе
3 : 1
31.10.2026
Нагоя Грампус
Информация о матче
Главный судья:
Masuya Ueda, Japan
Стадион:
Kashima Soccer Stadium, Kashima
Новости команд
Все
Касима Антлерс
Нагоя Грампус
«Барселона» объявила о переходе 20-летнего японца Абе
2019.07.15 19:39
4
КЧМ-2018. «Ривер Плейт» разгромил «Касиму» в матче за третье место
2018.12.22 18:22
4
Клубный ЧМ. «Реал» прошел «Касиму» и в финале сыграет с «Аль-Айном»; Бэйл оформил хет-трик
2018.12.19 21:22
4
Клубный ЧМ. «Касима» обыграла «Гвадалахару» и в полуфинале встретится с «Реалом»
2018.12.15 18:07
4
Определились все участники клубного чемпионата мира-2018
2018.12.10 08:21
3
«Барселона» объявила о переходе 20-летнего японца Абе
2019.07.15 19:39
4
КЧМ-2018. «Ривер Плейт» разгромил «Касиму» в матче за третье место
2018.12.22 18:22
4
Клубный ЧМ. «Реал» прошел «Касиму» и в финале сыграет с «Аль-Айном»; Бэйл оформил хет-трик
2018.12.19 21:22
4
Клубный ЧМ. «Касима» обыграла «Гвадалахару» и в полуфинале встретится с «Реалом»
2018.12.15 18:07
4
Определились все участники клубного чемпионата мира-2018
2018.12.10 08:21
3
Гол Торреса спас «Саган Тосу» от прямого вылета из J-Лиги
2018.11.24 13:20
2
Экс-форвард ЦСКА Жо перешел в японский клуб «Нагоя Грампус»
2018.01.03 11:14
6
Вагнер Лав и Жо провели совместную тренировку
2017.12.30 00:20
6
Жо продолжит карьеру в Японии
2017.12.23 10:31
2
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