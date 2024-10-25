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Расписание матчей
Эквадор. Серия А
Депортиво - Индепендьенте дель Валле
Депортиво - Индепендьенте дель Валле: обзор матча 25 октября 2024
Депортиво
25.10.2024, пятница, 23:00
Эквадор. Серия А, 11 тур
0 : 2
Завершен
Индепендьенте дель Валле
Матч
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Личные встречи
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Коэффициенты
Статистика матча Депортиво - Индепендьенте дель Валле
1
1
Красные карточки
0
0
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1
1
Матчи команд
Депортиво
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Депортиво
- : -
07.12.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Депортиво
3 : 0
28.11.2026
Манта
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Текнико Университарио
2 : 0
21.11.2026
Депортиво
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Депортиво
2 : 0
08.11.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Дельфин
3 : 1
31.10.2026
Депортиво
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Манта
0 : 2
24.10.2026
Депортиво
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 9 тур
ЛДУ
- : -
07.12.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Универсидад Католика
1 : 1
28.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 1 тур
Барселона Г
1 : 1
26.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Индепендьенте дель Валле
0 : 1
20.11.2026
Макара
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Аукас
2 : 4
08.11.2026
Индепендьенте дель Валле
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Индепендьенте дель Валле
2 : 0
01.11.2026
ЛДУ
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Индепендьенте дель Валле
Фанат повалил Месси на поле во время матча в Пуэрто-Рико
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Месси обратился к болельщикам из Пуэрто-Рико – матч «Интер Майами» перенесли из-за его травмы
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2024.05.16 13:05
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2023.10.27 00:46
1
Фанат повалил Месси на поле во время матча в Пуэрто-Рико
27 февраля
1
Месси обратился к болельщикам из Пуэрто-Рико – матч «Интер Майами» перенесли из-за его травмы
12 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
17-летний бразильский форвард, приобретенный «Реалом», получил травму и может пропустить Кубок Америки
2024.05.16 13:05
«Спартак» летом интересовался защитником сборной Эквадора
2023.10.27 00:46
1
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