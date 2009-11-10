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Расписание матчей
Испания. Кубок
Барселона - Леонеса
Барселона - Леонеса: обзор матча 10 ноября 2009
Барселона
10.11.2009, вторник, 23:55
Испания. Кубок, 1/16 финала
5 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Леонеса
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Барселона - Леонеса
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
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1 : 2
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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3 : 0
03.11.2026
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6 : 1
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4 : 2
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Кадис
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