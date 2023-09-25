Обзор матча «Орландо Сити» – «Интер Майами»: голы и лучшие моменты (видео)
МЛС. «Интер Майами» без травмированного Месси упустил победу над «Орландо Сити» (1:1)
«Орландо Сити» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2023
«Зенит» был близок к трансферу игрока сборной Уругвая
«Цирк!»: тренер «Орландо Сити» раскритиковал судейство из-за Месси
Обзор матча «Орландо Сити» – «Интер Майами»: голы и лучшие моменты (видео)
МЛС. «Интер Майами» без травмированного Месси упустил победу над «Орландо Сити» (1:1)
«Орландо Сити» – «Интер Майами»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2023
«Зенит» был близок к трансферу игрока сборной Уругвая
«Цирк!»: тренер «Орландо Сити» раскритиковал судейство из-за Месси
Клуб Месси прервал серию из семи поражений
Экс-зенитовец Дриусси забил в первом матче сезона МЛС
Экс-зенитовец Дриусси может оказаться в АПЛ
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Экс-зенитовец сделал дубль в ворота «Сан-Хосе» и лидирует в списке бомбардиров МЛС