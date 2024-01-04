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Примера. «Барселона» вырвала победу над «Бетисом» (4:2), у Феррана 3+1
Хави выпустил на матч с «Бетисом» двух 16-летних игроков
Моуринью прилетел в Барселону
Френки де Йонг назвал лучший и худший моменты в «Барселоне»
«Спартак» хочет усилить атаку воспитанником «Барселоны»