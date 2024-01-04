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Барселона
Примера. «Барселона» вырвала победу над «Бетисом» (4:2), у Феррана 3+1
21 января, 22:29
0
Хави выпустил на матч с «Бетисом» двух 16-летних игроков
21 января, 19:32
0
Моуринью прилетел в Барселону
21 января, 16:16
0
Френки де Йонг назвал лучший и худший моменты в «Барселоне»
21 января, 13:13
0
«Спартак» хочет усилить атаку воспитанником «Барселоны»
21 января, 11:45
5
«Валенсия» – «Атлетик»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Испании, 20 января
20 января, 16:07
0
«Валенсия» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 января 2024
20 января, 11:15
0
«Атлетик» – «Барселона» и другие пары 1/4 финала Кубка Испании
19 января, 17:33
0
Стали известны стартовые составы на матч «Атлетик» – «Реал Сосьедад»: 20 тур Ла Лига
13 января, 19:39
0
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Испании, 13 января
12 января, 16:48
0
Примера. «Барселона» вырвала победу над «Бетисом» (4:2), у Феррана 3+1
21 января, 22:29
0
Хави выпустил на матч с «Бетисом» двух 16-летних игроков
21 января, 19:32
0
Моуринью прилетел в Барселону
21 января, 16:16
0
Френки де Йонг назвал лучший и худший моменты в «Барселоне»
21 января, 13:13
0
«Спартак» хочет усилить атаку воспитанником «Барселоны»
21 января, 11:45
5
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Последние матчи
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Атлетик
Барселона
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
0 : 2
04.01.2024
Атлетик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Эйбар
0 : 3
07.01.2024
Атлетик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барбастро
2 : 3
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Барселона
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Барселона
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Осасуна
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Атлетик
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Реал Сосьедад
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
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20.01.2024
Атлетик
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетик
2 : 0
16.01.2024
Алавес
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
2 : 1
13.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Кубок, 1/16 финала
Эйбар
0 : 3
07.01.2024
Атлетик
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
0 : 2
04.01.2024
Атлетик
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
2 : 4
21.01.2024
Барселона
Испания. Кубок, 1/8 финала
Унионистас де Саламанка
1 : 3
18.01.2024
Барселона
Суперкубок Испании, Финал
Реал
4 : 1
14.01.2024
Барселона
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Барселона
2 : 0
11.01.2024
Осасуна
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барбастро
2 : 3
07.01.2024
Барселона

Атлетик - Барселона - 24 января 2024

Атлетик
24.01.2024, среда, 23:30
Испания. Кубок, 1/4 финала
- : -
Не начался
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Барселона
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Статистика матча Атлетик - Барселона
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Удары мимо ворот
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Удары из пределов штрафной
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Удары из-за пределов штрафной
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Сельта
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