Личка назвал 3 футболистов «Динамо», входящих в топ-10 лучших игроков РПЛ
Личка объяснил, почему не заблокировал переход Захаряна из «Динамо» в «Сосьедад»
«Динамо» продлило контракт с Лещуком
Жена Смолова выложила фото в нижнем белье
Переход Лесового из «Динамо» в израильский клуб оказался на грани срыва
Личка назвал 3 футболистов «Динамо», входящих в топ-10 лучших игроков РПЛ
Личка объяснил, почему не заблокировал переход Захаряна из «Динамо» в «Сосьедад»
«Динамо» продлило контракт с Лещуком
Жена Смолова выложила фото в нижнем белье
Переход Лесового из «Динамо» в израильский клуб оказался на грани срыва
В «Оренбурге» отреагировали на информацию о переговорах с «Коринтиансом» по Вере
Вера попал в сферу интересов бразильского клуба после срыва трансфера в «Локомотив»
Круговому грозит перевод в «Зенит-2» из-за договоренности с ЦСКА
В «Оренбурге» прояснили ситуацию с переходом форварда, заложившего квартиру ради продолжения карьеры в РПЛ
«Оренбург» расторг контракты с двумя игроками