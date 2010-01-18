Переход Лесового из «Динамо» в израильский клуб оказался на грани срыва

Личка объяснил, почему не заблокировал переход Захаряна из «Динамо» в «Сосьедад»

Переход Лесового из «Динамо» в израильский клуб оказался на грани срыва

Личка объяснил, почему не заблокировал переход Захаряна из «Динамо» в «Сосьедад»

В «Оренбурге» отреагировали на информацию о переговорах с «Коринтиансом» по Вере

Вера попал в сферу интересов бразильского клуба после срыва трансфера в «Локомотив»

Круговому грозит перевод в «Зенит-2» из-за договоренности с ЦСКА

В «Оренбурге» прояснили ситуацию с переходом форварда, заложившего квартиру ради продолжения карьеры в РПЛ