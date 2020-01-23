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Обзор матча «Реал» – «Барселона» голы и лучшие моменты (Видео)
14 января, 23:54
0
Суперкубок Испании. «Реал» разгромил «Барселону» (4:1) и взял трофей, у Винисиуса хет-трик за тайм
14 января, 23:51
5
Стали известны стартовые составы на матч «Реал» – «Барселона»: 14 января
14 января, 20:51
1
Символическая сборная легенд Эль Класико
14 января, 15:18
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«Реал» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 января 2024
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Барселона
Испания. Примера, 19 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
04.01.2024
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Барбастро
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Суперкубок Испании, 1/2 финала
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11.01.2024
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Суперкубок Испании, Финал
Реал
4 : 1
14.01.2024
Барселона
Испания. Кубок, 1/16 финала
Унионистас де Саламанка
2 : 1
07.01.2024
Вильярреал
Суперкубок Испании, Финал
Реал
4 : 1
14.01.2024
Барселона
Суперкубок Испании, 1/2 финала
Барселона
2 : 0
11.01.2024
Осасуна
Испания. Кубок, 1/16 финала
Барбастро
2 : 3
07.01.2024
Барселона
Испания. Примера, 19 тур
Лас-Пальмас
1 : 2
04.01.2024
Барселона

Унионистас де Саламанка - Барселона - 18 января 2024

Унионистас де Саламанка
18.01.2024, четверг, 21:30
Испания. Кубок, 1/8 финала
- : -
Не начался
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Барселона
Матч
Комментарии
Статистика матча Унионистас де Саламанка - Барселона
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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0
Нарушения
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Офсайды
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0
Количество передач
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0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
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xG (ожидаемые голы)
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Хетафе
- : -
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Сельта
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Осасуна
- : -
17.01.2024
Реал Сосьедад
Испания. Кубок,
Хетафе
- : -
16.01.2024
Севилья
Испания. Кубок,
Атлетик
- : -
16.01.2024
Алавес
Испания. Кубок,
Тенерифе
- : -
17.01.2024
Мальорка
Испания. Кубок,
Валенсия
- : -
17.01.2024
Сельта
Испания. Кубок,
Осасуна
- : -
17.01.2024
Реал Сосьедад
Россия
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