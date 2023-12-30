«Арсенал» намерен купить победителя ЛЧ в составе «Реала»

«Барселона» готова отдать 10-й номер игроку, которого обвиняли в домашнем насилии

Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико»

Примера. «Атлетико» упустил победу над «Хетафе» (3:3), дважды пропустив в концовке; «Севилья» крупно выиграла после смены тренера