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0
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0
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0
«Арсенал» намерен купить победителя ЛЧ в составе «Реала»
11 января, 23:49
1
«Хетафе» арендовал воспитанника «Барселоны»
8 января, 16:06
0
«Барселона» готова отдать 10-й номер игроку, которого обвиняли в домашнем насилии
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0
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0
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20 декабря 2023, 01:33
0
«Севилья» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2024
12 января, 10:41
0
«Севилья» – «Алавес»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Испании, 12 января
12 января, 10:07
0
«Севилья» арендовала футболиста «Интера»
10 января, 14:20
0
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0 : 1
06.01.2024
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Севилья
2 : 3
12.01.2024
Алавес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Эспаньол
0 : 1
06.01.2024
Хетафе
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
0 : 2
02.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
2 : 3
12.01.2024
Алавес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Расинг де Феррол
1 : 2
07.01.2024
Севилья
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
0 : 2
04.01.2024
Атлетик

Хетафе - Севилья - 16 января 2024

Хетафе
16.01.2024, вторник, 22:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
- : -
Не начался
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Севилья
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Хетафе - Севилья
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
0
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Угловые удары
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0
Нарушения
0
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Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
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Хетафе
- : -
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Атлетик
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16.01.2024
Алавес
Испания. Кубок,
Тенерифе
- : -
17.01.2024
Мальорка
Испания. Кубок,
Валенсия
- : -
17.01.2024
Сельта
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Осасуна
- : -
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