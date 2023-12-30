«Севилья» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2024
«Севилья» – «Алавес»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Испании, 12 января
«Арсенал» намерен купить победителя ЛЧ в составе «Реала»
«Севилья» арендовала футболиста «Интера»
«Хетафе» арендовал воспитанника «Барселоны»
«Арсенал» намерен купить победителя ЛЧ в составе «Реала»
«Хетафе» арендовал воспитанника «Барселоны»
«Барселона» готова отдать 10-й номер игроку, которого обвиняли в домашнем насилии
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Примера. «Атлетико» упустил победу над «Хетафе» (3:3), дважды пропустив в концовке; «Севилья» крупно выиграла после смены тренера
«Севилья» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 января 2024
«Севилья» – «Алавес»: прогноз на матч 20 тура чемпионата Испании, 12 января
«Севилья» арендовала футболиста «Интера»
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