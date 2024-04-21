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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Базель
Люцерн - Базель: обзор матча 21 апреля 2024
Люцерн
21.04.2024, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Базель
70'
А. Грбич
2'
А. Каде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люцерн - Базель
89'
Замена
М. Дрегер
️️️️
К. Рюгг
Замена
К. Адеми
️️️️
Л. Виллигер
79'
Желтая карточка
А. Яшари
78'
78'
Замена
А. Баришич
️️️️
Н. Вуйоз
78'
Замена
Г. Сигуа
️️️️
Ф. Фрай
ГОЛ! 1:1!
А. Грбич
Пас отдал
П. Дорн
70'
Замена
Н. Хаас
️️️️
L. Winkler
68'
Замена
М. Фридек
️️️️
Д. Ульрих
63'
Замена
М. Майер
️️️️
Я. Кадак
63'
Замена
А. Грбич
️️️️
Т. Клидже
63'
41'
Желтая карточка
А. Каде
23'
Замена
J. Gauto
️️️️
Д. Шмид
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Каде
Пас отдал
Д. Шмид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
2
Severin Ottiger
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
14
Ардон Яшари
(К)
ОП
29
Levin Winkler
ЦП
26
Якуб Кадак
ЦП
19
Дарио Ульрих
ПВ
18
Тибо Клидже
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
34
Таулант Джака
ЦП
31
Доминик Шмид
ЦП
20
Фабиан Фрай
(К)
ЦП
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Люцерн
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
17
Мартин Фридек
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
7
Макс Майер
АП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
10
Тедди Оку
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
3
Арнау Комас
ЦЗ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
38
Габриэль Сигуа
ЦП
8
Дион Какури
АП
18
Romeo Beney
ЦФ
33
Juan Gauto
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лорец
2
14
Жакес
4
Лефгрен
20
Дорн
14
Яшари
29
26
Кадак
19
Ульрих
27
Виллигер
18
Клидже
3-2-3-1-1
1
Хитц
18
Аджетей
4
ван Бремен
7
Авдуллаху
27
Рюгг
3
Вуйоз
34
Джака
31
Шмид
20
Фрай
30
Каде
11
Барри
19
Ульрих
17
Фридек
17
Фридек
19
Ульрих
29
32
Хаас
32
Хаас
29
26
Кадак
7
Майер
7
Майер
26
Кадак
27
Виллигер
9
Адеми
9
Адеми
27
Виллигер
18
Клидже
9
Грбич
9
Грбич
18
Клидже
3
Вуйоз
37
Баришич
37
Баришич
3
Вуйоз
27
Рюгг
37
Дрегер
37
Дрегер
27
Рюгг
20
Фрай
38
Сигуа
38
Сигуа
20
Фрай
31
Шмид
33
33
31
Шмид
Остались в запасе
Люцерн
Базель
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
90
Vaso Vasic
ЦФ
10
Тедди Оку
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
13
Мирко Сальви
ВР
3
Арнау Комас
ЦЗ
8
Дион Какури
АП
18
Romeo Beney
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
90
Vaso Vasic
ЦФ
10
Тедди Оку
ЦФ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
3
Арнау Комас
ЦЗ
8
Дион Какури
АП
18
Romeo Beney
ЦФ
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Люцерн - Базель
1
1
Всего ударов по воротам
15
18
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
7
Нарушения
8
8
Офсайды
3
2
Количество передач
408
412
Сейвы
2
4
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
5
8
Удары из пределов штрафной
10
12
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Шерер
Стадион:
Свисспауэр Арена
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