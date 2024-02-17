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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Базель
Грассхоппер - Базель: обзор матча 17 февраля 2024
Грассхоппер
17.02.2024, суббота, 22:30
Швейцария. Суперлига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Базель
29'
Ф. Момо
36'
Г. Моранди (П)
38'
Д. Шмид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Грассхоппер - Базель
Замена
Ф. Ходжа
️️️️
Т. Ндика Матам
89'
Замена
П. Шурпф
️️️️
Ф. Момо
89'
Замена
Ф. де Карвальо Феррейра
️️️️
Б. Финк
80'
Желтая карточка
А. Абраши
79'
Вторая желтая
Д. Абелс
77'
Желтая карточка
Д. Абелс
75'
73'
Замена
К. Рюгг
️️️️
Ф. ван Бремен
73'
Замена
А. Айети
️️️️
А. Каде
62'
Замена
Д. Какури
️️️️
Т. Джака
Замена
Д. Камери
️️️️
Г. Моранди
62'
61'
Замена
М. Дрегер
️️️️
J. Gauto
51'
Замена
Ж. Огустен
️️️️
Б. Кололли
38'
ГОЛ! 2:1!
Д. Шмид
Пас отдал
J. Gauto
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Моранди
36'
35'
Желтая карточка
Ф. ван Бремен
ГОЛ! 1:0!
Ф. Момо
Пас отдал
Г. Моранди
29'
Желтая карточка
Г. Моранди
25'
Желтая карточка
А. Секо
23'
21'
Желтая карточка
Т. Джака
10'
Желтая карточка
А. Каде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
6
Амир Абраши
(К)
ЦП
11
Гиотто Моранди
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
37
Адриан-Леон Баришич
ЦЗ
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
30
Антон Каде
ЛВ
31
Доминик Шмид
ЦП
34
Таулант Джака
(К)
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
11
Тьерно Барри
ЦФ
33
Juan Gauto
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Грассхоппер
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
70
Дижон Камери
АП
90
Steven Deana
ЦФ
12
Дориан Бабунски
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
27
Кевин Рюгг
ПЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
38
Габриэль Сигуа
ЦП
8
Дион Какури
АП
9
Албиан Айети
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
18
Romeo Beney
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
3-2-2-3
71
Хаммел
3
Паскочи
28
15
Секо
16
Ндика Матам
2
Абелс
4
Тоберс
6
Абраши
21
Финк
22
Момо
11
Моранди
4-3-1-2
1
Хитц
37
Баришич
4
ван Бремен
7
Авдуллаху
3
Вуйоз
31
Шмид
34
Джака
10
Кололли
30
Каде
33
11
Барри
16
Ндика Матам
19
Ходжа
19
Ходжа
16
Ндика Матам
22
Момо
11
Шурпф
11
Шурпф
22
Момо
11
Моранди
70
Камери
70
Камери
11
Моранди
21
Финк
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
21
Финк
4
ван Бремен
27
Рюгг
27
Рюгг
4
ван Бремен
33
37
Дрегер
37
Дрегер
33
34
Джака
8
Какури
8
Какури
34
Джака
30
Каде
9
Айети
9
Айети
30
Каде
10
Кололли
97
Огустен
97
Огустен
10
Кололли
Остались в запасе
Грассхоппер
Базель
8
Tim Meyer
ЦЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
12
Дориан Бабунски
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
13
Мирко Сальви
ВР
38
Габриэль Сигуа
ЦП
18
Romeo Beney
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
8
Tim Meyer
ЦЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
12
Дориан Бабунски
ЦФ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
38
Габриэль Сигуа
ЦП
18
Romeo Beney
ЦФ
11
Маурице Малоне
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Грассхоппер - Базель
4
1
3
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
17
14
Офсайды
2
1
Количество передач
234
524
Сейвы
4
1
Точность передач %
67
85
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
0 : 0
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Главный судья:
Alessandro Dudic, Switzerland
Стадион:
Летцигрунд
Новости команд
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Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
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29 сентября
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25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
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2022.05.12 23:24
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6
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2018.04.10 15:38
8
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2018.01.29 15:13
9
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
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25 сентября
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11 сентября
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Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
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