Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Атлетико
Интер
17 клубов из топ-5 лиг Европы в первый день отказались от участия в Суперлиге
22 декабря, 01:01
7
Кубок Италии. «Болонья» Мотты на 116-й минуте вырвала гостевую победу над «Интером» (2:1)
21 декабря, 01:43
1
«Интер» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2023
20 декабря, 11:39
0
Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико»
20 декабря, 07:50
0
Примера. «Атлетико» упустил победу над «Хетафе» (3:3), дважды пропустив в концовке; «Севилья» крупно выиграла после смены тренера
20 декабря, 01:33
0
17 клубов из топ-5 лиг Европы в первый день отказались от участия в Суперлиге
22 декабря, 01:01
7
Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико»
20 декабря, 07:50
0
Примера. «Атлетико» упустил победу над «Хетафе» (3:3), дважды пропустив в концовке; «Севилья» крупно выиграла после смены тренера
20 декабря, 01:33
0
«Жирона» повторила достижение «Реала», «Барселоны» и «Атлетико»
19 декабря, 17:55
1
«Атлетико» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2023
19 декабря, 15:47
0
17 клубов из топ-5 лиг Европы в первый день отказались от участия в Суперлиге
22 декабря, 01:01
7
Кубок Италии. «Болонья» Мотты на 116-й минуте вырвала гостевую победу над «Интером» (2:1)
21 декабря, 01:43
1
«Интер» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2023
20 декабря, 11:39
0
Участник плей-офф Лиги чемпионов хочет забрать Мозеса из «Спартака»
19 декабря, 16:16
18
Эксперты Goal назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала
19 декабря, 13:29
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Атлетико
Интер
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
0 : 3
03.12.2023
Интер
Испания. Примера, 15 тур
Барселона
1 : 0
03.12.2023
Атлетико
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
4 : 0
09.12.2023
Удинезе
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико
2 : 1
10.12.2023
Альмерия
Лига чемпионов, 6 тур
Интер
0 : 0
12.12.2023
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 18 тур
Атлетико
3 : 3
19.12.2023
Хетафе
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
2 : 0
16.12.2023
Атлетико
Лига чемпионов, 6 тур
Атлетико
2 : 0
13.12.2023
Лацио
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико
2 : 1
10.12.2023
Альмерия
Испания. Примера, 15 тур
Барселона
1 : 0
03.12.2023
Атлетико
Италия. Кубок, 1/8 финала
Интер
1 : 2
20.12.2023
Болонья
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
0 : 2
17.12.2023
Интер
Лига чемпионов, 6 тур
Интер
0 : 0
12.12.2023
Реал Сосьедад
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
4 : 0
09.12.2023
Удинезе
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
0 : 3
03.12.2023
Интер

Атлетико - Интер - 13 марта 2024

Атлетико
13.03.2024, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
- : -
Не начался
Интер
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Атлетико - Интер
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Лига чемпионов
Все
Текущие
Будущие
Лига чемпионов, первый матч
Копенгаген
- : -
13.02.2024
Манчестер Сити
Лига чемпионов, первый матч
РБ Лейпциг
- : -
13.02.2024
Реал
Лига чемпионов, первый матч
ПСЖ
- : -
14.02.2024
Реал Сосьедад
Лига чемпионов, первый матч
Лацио
- : -
14.02.2024
Бавария
Лига чемпионов, первый матч
Интер
- : -
20.02.2024
Атлетико
Лига чемпионов, первый матч
Копенгаген
- : -
13.02.2024
Манчестер Сити
Лига чемпионов, первый матч
РБ Лейпциг
- : -
13.02.2024
Реал
Лига чемпионов, первый матч
ПСЖ
- : -
14.02.2024
Реал Сосьедад
Лига чемпионов, первый матч
Лацио
- : -
14.02.2024
Бавария
Лига чемпионов, первый матч
Интер
- : -
20.02.2024
Атлетико
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+