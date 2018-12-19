17 клубов из топ-5 лиг Европы в первый день отказались от участия в Суперлиге
Кубок Италии. «Болонья» Мотты на 116-й минуте вырвала гостевую победу над «Интером» (2:1)
«Интер» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2023
Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико»
Примера. «Атлетико» упустил победу над «Хетафе» (3:3), дважды пропустив в концовке; «Севилья» крупно выиграла после смены тренера
17 клубов из топ-5 лиг Европы в первый день отказались от участия в Суперлиге
Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории «Атлетико»
Примера. «Атлетико» упустил победу над «Хетафе» (3:3), дважды пропустив в концовке; «Севилья» крупно выиграла после смены тренера
«Жирона» повторила достижение «Реала», «Барселоны» и «Атлетико»
«Атлетико» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2023
17 клубов из топ-5 лиг Европы в первый день отказались от участия в Суперлиге
Кубок Италии. «Болонья» Мотты на 116-й минуте вырвала гостевую победу над «Интером» (2:1)
«Интер» – «Болонья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 декабря 2023
Участник плей-офф Лиги чемпионов хочет забрать Мозеса из «Спартака»
Эксперты Goal назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/8 финала