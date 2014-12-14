Головин вошел в символическую сборную чемпионата Франции по версии Foot Mercato
В ЦСКА отреагировали на интерес к Чалову со стороны европейских клубов
На Чалова появился новый претендент из Франции
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
Головин вошел в символическую сборную чемпионата Франции по версии Foot Mercato
В ЦСКА отреагировали на интерес к Чалову со стороны европейских клубов
На Чалова появился новый претендент из Франции
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
Аршавин советовал владельцу «Зенита» развиваться по примеру украинского клуба
Лига чемпионов. «Барселона» уступила «Антверпену» (2:3), «Порту» победил «Шахтер» (5:3) и вышел в плей-офф
«Порту» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023