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0
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
15 декабря, 01:11
0
Головин вошел в символическую сборную чемпионата Франции по версии Foot Mercato
22 декабря, 11:58
0
В ЦСКА отреагировали на интерес к Чалову со стороны европейских клубов
19 декабря, 20:21
0
На Чалова появился новый претендент из Франции
19 декабря, 16:37
6
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря, 15:19
0
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
15 декабря, 01:11
0
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря, 15:19
0
Определились все участники плей‑офф Лиги Европы
15 декабря, 01:11
0
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2 : 4
10.12.2023
Марсель
Франция. Лига 1, 10 тур
Марсель
3 : 0
06.12.2023
Лион
Лига чемпионов, 6 тур
Порту
5 : 3
13.12.2023
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Шахтер
2 : 0
08.12.2023
Верес
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Шахтер
2 : 0
03.12.2023
Металлист 1925
Лига чемпионов, 5 тур
Шахтер
1 : 0
28.11.2023
Антверпен
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Шахтер
0 : 0
24.11.2023
Полесье

Марсель - Шахтер - 22 февраля 2024

Марсель
22.02.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
- : -
Не начался
Шахтер
Матч
Личные встречи
Статистика матча Марсель - Шахтер
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Лига Европы, первый матч
Фейеноорд
- : -
15.02.2024
Рома
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Янг Бойз
- : -
15.02.2024
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- : -
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Милан
- : -
15.02.2024
Ренн
Лига Европы, первый матч
Фейеноорд
- : -
15.02.2024
Рома
Лига Европы, первый матч
Янг Бойз
- : -
15.02.2024
Спортинг
Лига Европы, первый матч
Галатасарай
- : -
15.02.2024
Спарта
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Шахтер
- : -
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