«Челси» думает о трансфере форварда «Спортинга» за 100 миллионов
«Спортинг» обыграл «Порту» в матче за лидерство в чемпионате Португалии, Пепе удалили
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
«Реал» рассматривает трех защитников на замену травмированному Алабе
«Челси» нацелился на шведского голеадора из «Спортинга»
«Челси» думает о трансфере форварда «Спортинга» за 100 миллионов
«Спортинг» обыграл «Порту» в матче за лидерство в чемпионате Португалии, Пепе удалили
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
«Реал» рассматривает трех защитников на замену травмированному Алабе
«Челси» нацелился на шведского голеадора из «Спортинга»
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Обзор матча «Лейпциг» – «Янг Бойз» голы и лучшие моменты (Видео)
«РБ Лейпциг» – «Янг Бойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 декабря 2023
Определились 14 участников плей-офф Лиги Европы
Лига чемпионов. «Ман Сити» добыл волевую победу над «Лейпцигом» (3:2), уступая в два мяча к перерыву