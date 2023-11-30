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15 декабря, 20:46
0
«Челси» думает о трансфере форварда «Спортинга» за 100 миллионов
21 декабря, 22:22
0
«Спортинг» обыграл «Порту» в матче за лидерство в чемпионате Португалии, Пепе удалили
19 декабря, 10:52
3
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря, 15:19
0
«Реал» рассматривает трех защитников на замену травмированному Алабе
18 декабря, 13:45
0
«Челси» нацелился на шведского голеадора из «Спортинга»
15 декабря, 20:46
0
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
18 декабря, 15:19
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Янг Бойз
Лига чемпионов, 6 тур
РБ Лейпциг
2 : 1
13.12.2023
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Янг Бойз
3 : 0
09.12.2023
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Янг Бойз
1 : 0
06.12.2023
Стад Лозанна Уши
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Янг Бойз
1 : 1
03.12.2023
Серветт

Спортинг - Янг Бойз - 22 февраля 2024

Спортинг
22.02.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
- : -
Не начался
Янг Бойз
Матч
Личные встречи
Статистика матча Спортинг - Янг Бойз
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Угловые удары
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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Удары из-за пределов штрафной
0
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Фейеноорд
- : -
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- : -
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