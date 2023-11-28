17 клубов из топ-5 лиг Европы в первый день отказались от участия в Суперлиге
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Моуринью охарактеризовал свое самое нелепое увольнение: «В клубе с пустой трофейной комнатой»
Семак объяснил неудачи Дзюбы и Смолова за пределами РПЛ
Моуринью извинился перед игроком за обратную замену
17 клубов из топ-5 лиг Европы в первый день отказались от участия в Суперлиге
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Моуринью охарактеризовал свое самое нелепое увольнение: «В клубе с пустой трофейной комнатой»
Моуринью извинился перед игроком за обратную замену
ФИФА обязала «Рому» выплатить деньги «Ростову»
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
Семак объяснил неудачи Дзюбы и Смолова за пределами РПЛ
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