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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростсельмаш - Сатурн
Ростов - Сатурн: обзор матча 30 апреля 2000
Ростов
30.04.2000, воскресенье, 00:00
Чемпионат России, 6 тур
2 : 0
Завершен
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Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Информация о матче
Стадион:
Ростсельмаш
Новости команд
Все
Ростов
Сатурн
«Очень расстроены»: Аугусто – о потере очков «Зенитом» против «Ростова»
11:47
1
Форвард «Ростова» пожаловался на «Зенит»: «Играют рукой, но судья почему-то не ставит»
11:25
6
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» не смог победить «Ростов»
Вчера, 21:40
6
Кириченко оценил ничью «Ростова» с «Зенитом» – при нем команда не проигрывает
Вчера, 21:19
4
Семак прокомментировал упущенную победу «Зенита» над «Ростовом»
Вчера, 20:55
29
«Очень расстроены»: Аугусто – о потере очков «Зенитом» против «Ростова»
11:47
1
Форвард «Ростова» пожаловался на «Зенит»: «Играют рукой, но судья почему-то не ставит»
11:25
6
Дуглас Сантос объяснил, почему «Зенит» не смог победить «Ростов»
Вчера, 21:40
6
Кириченко оценил ничью «Ростова» с «Зенитом» – при нем команда не проигрывает
Вчера, 21:19
4
Семак прокомментировал упущенную победу «Зенита» над «Ростовом»
Вчера, 20:55
29
«Волна» – «Сатурн»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Зенит Пенза» – «Сатурн»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Игрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
11 сентября
«Иртыш» – «Сатурн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Иртыш» – «Сатурн»: кто победит в матче 2 раунда FONBET Кубка России 2026
11 августа
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