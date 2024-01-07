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Расписание матчей
Испания. Кубок
Бургос - Мальорка
Бургос - Мальорка: обзор матча 07 января 2024
Бургос
07.01.2024, воскресенье, 14:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Мальорка
63'
Д. Гонсалес
74'
К. Ларин
81'
Абдон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бургос - Мальорка
81'
ГОЛ! 0:3!
Абдон
Замена
М. Атьенса
️️️️
У. Эльхесабаль
77'
Замена
J. López-Pinto
️️️️
K. Appin
77'
74'
ГОЛ! 0:2!
К. Ларин
Пас отдал
Абдон
68'
Желтая карточка
С. ван дер Хейден
64'
Замена
Д. Родригес
️️️️
А. Ндиайе
64'
Замена
К. Ларин
️️️️
Х. Льябрес
64'
Замена
А. Раильо
️️️️
Д. Лопес
63'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гонсалес
58'
Желтая карточка
А. Санчес
55'
Замена
А. Санчес
️️️️
О. Маскарель
Замена
А. Мартин
️️️️
А. Бермехо
46'
Замена
Б. Гонсалес
️️️️
R. Navarro
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бургос
3
Матос
ЛЗ
6
Raúl Navarro
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
8
Грего Сьерра
ЦЗ
95
Алекс Бермехо
ЛВ
10
Kevin Appin
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
Мальорка
1
Доминик Грейф
ВР
4
Давид Лопес
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
3
Хосе Копете
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
19
Хави Льябрес
ЦП
9
Абдон
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
17
Борха Гонсалес
ПЗ
18
Saúl del Cerro
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
21
D. Ojeda
ЦФ
30
Lucas Ricoy
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Мальорка
25
Иван Куэльяр
ВР
18
Маркос Фернандес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
31
Yuzún Ley
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
16
Рубен Кинтанилья
ЦП
6
Антонио Санчес
ЦП
14
Дани Родригес
АП
9
Кайл Ларин
ЦФ
4-2-2-3
3
Матос
18
8
Сьерра
6
10
22
Санкрис
95
Бермехо
16
Санчес
4
Эльхесабаль
1
99
3-3-2-1-1
1
Грейф
44
ван дер Хейден
3
Копете
22
Настасич
20
Гонсалес
8
Маскарель
4
Лопес
10
Дардер
19
Льябрес
21
Ндиайе
9
Абдон
6
17
Гонсалес
17
Гонсалес
6
4
Эльхесабаль
20
Атьенса
20
Атьенса
4
Эльхесабаль
10
11
11
10
95
Бермехо
16
Мартин
16
Мартин
95
Бермехо
4
Лопес
21
Раильо
21
Раильо
4
Лопес
8
Маскарель
6
Санчес
6
Санчес
8
Маскарель
21
Ндиайе
14
Родригес
14
Родригес
21
Ндиайе
19
Льябрес
9
Ларин
9
Ларин
19
Льябрес
Остались в запасе
Бургос
Мальорка
13
Хосе Антонио Каро
ВР
18
Saúl del Cerro
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
21
D. Ojeda
ЦФ
30
Lucas Ricoy
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
25
Иван Куэльяр
ВР
18
Маркос Фернандес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
31
Yuzún Ley
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
16
Рубен Кинтанилья
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
13
Хосе Антонио Каро
ВР
18
Saúl del Cerro
ЦП
22
Мумо Муньос
ЦП
21
D. Ojeda
ЦФ
30
Lucas Ricoy
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Куэльяр
ВР
18
Маркос Фернандес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
31
Yuzún Ley
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
11
Саму Кошта
ОП
16
Рубен Кинтанилья
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Бургос - Мальорка
2
Всего ударов по воротам
12
10
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
5
Нарушения
9
12
Офсайды
1
3
Количество передач
368
440
Сейвы
2
5
Точность передач %
79
85
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
6
7
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
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