Определился единственный клуб из топ-5 лиг Европы, не проигравший в этом сезоне

Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги

Хаби Алонсо сделал заявление о возможном уходе в «Реал»

Хаби Алонсо сделал заявление о возможном уходе в «Реал»

Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги

Определился единственный клуб из топ-5 лиг Европы, не проигравший в этом сезоне

Определились 14 участников плей-офф Лиги Европы