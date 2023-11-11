Введите ваш ник на сайте
Новости команд
Все
Байер
Штутгарт
Хаби Алонсо сделал заявление о возможном уходе в «Реал»
9 декабря, 13:13
2
Кубок Германии. Дортмундская «Боруссия» вылетела от «Штутгарта» (0:2)
7 декабря, 00:48
0
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
6 декабря, 22:33
0
Определился единственный клуб из топ-5 лиг Европы, не проигравший в этом сезоне
4 декабря, 13:32
3
Определились 14 участников плей-офф Лиги Европы
1 декабря, 01:11
0
Хаби Алонсо сделал заявление о возможном уходе в «Реал»
9 декабря, 13:13
2
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
6 декабря, 22:33
0
Определился единственный клуб из топ-5 лиг Европы, не проигравший в этом сезоне
4 декабря, 13:32
3
Определились 14 участников плей-офф Лиги Европы
1 декабря, 01:11
0
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
1 декабря, 00:56
0
Кубок Германии. Дортмундская «Боруссия» вылетела от «Штутгарта» (0:2)
7 декабря, 00:48
0
«Манчестер Юнайтед» стал 4-м претендентом на 2-го бомбардира Бундеслиги Гирасси
30 ноября, 20:39
0
50 полицейских пострадали в ходе беспорядков на матче Бундеслиги
26 ноября, 13:04
7
Бундеслига. «Бавария» победила «Хайденхайм» (4:2), «Боруссия» Д уступила «Штутгарту» (1:2)
11 ноября, 19:36
0
«Штутгарт» – «Боруссия Дортмунд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023
11 ноября, 15:42
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Байер
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 1
11.11.2023
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
0 : 3
25.11.2023
Байер
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
1 : 2
25.11.2023
Штутгарт
Лига Европы, 5 тур
Хэкен
0 : 2
30.11.2023
Байер
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
2 : 0
02.12.2023
Вердер
Германия. Бундеслига, 14 тур
Штутгарт
1 : 1
10.12.2023
Байер
Германия. Кубок, 1/8 финала
Байер
3 : 1
06.12.2023
Падерборн
Германия. Бундеслига, 13 тур
Байер
1 : 1
03.12.2023
Боруссия Д
Лига Европы, 5 тур
Хэкен
0 : 2
30.11.2023
Байер
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
0 : 3
25.11.2023
Байер
Германия. Бундеслига, 14 тур
Штутгарт
1 : 1
10.12.2023
Байер
Германия. Кубок, 1/8 финала
Штутгарт
2 : 0
06.12.2023
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
2 : 0
02.12.2023
Вердер
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
1 : 2
25.11.2023
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 1
11.11.2023
Боруссия Д

Байер - Штутгарт - 06 февраля 2024

Байер
06.02.2024, вторник, 00:00
Германия. Кубок, 1/4 финала
- : -
Не начался
Штутгарт
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Байер - Штутгарт
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Показать полную статистику
Германия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Германия. Кубок,
Саарбрюккен
- : -
30.01.2024
Боруссия М
Германия. Кубок,
Герта
- : -
31.01.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Кубок,
Байер
- : -
06.02.2024
Штутгарт
Германия. Кубок,
Санкт-Паули
- : -
07.02.2024
Фортуна
Германия. Кубок,
Саарбрюккен
- : -
30.01.2024
Боруссия М
Германия. Кубок,
Герта
- : -
31.01.2024
Кайзерслаутерн
Германия. Кубок,
Байер
- : -
06.02.2024
Штутгарт
Германия. Кубок,
Санкт-Паули
- : -
07.02.2024
Фортуна
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+