Хаби Алонсо сделал заявление о возможном уходе в «Реал»
Кубок Германии. Дортмундская «Боруссия» вылетела от «Штутгарта» (0:2)
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
Определился единственный клуб из топ-5 лиг Европы, не проигравший в этом сезоне
Определились 14 участников плей-офф Лиги Европы
Хаби Алонсо сделал заявление о возможном уходе в «Реал»
Кубок Германии. «Байер» вышел в 1/4 финала, «Айнтрахт» вылетел от команды из 3-й Бундеслиги
Определился единственный клуб из топ-5 лиг Европы, не проигравший в этом сезоне
Определились 14 участников плей-офф Лиги Европы
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
Кубок Германии. Дортмундская «Боруссия» вылетела от «Штутгарта» (0:2)
«Манчестер Юнайтед» стал 4-м претендентом на 2-го бомбардира Бундеслиги Гирасси
50 полицейских пострадали в ходе беспорядков на матче Бундеслиги
Бундеслига. «Бавария» победила «Хайденхайм» (4:2), «Боруссия» Д уступила «Штутгарту» (1:2)
«Штутгарт» – «Боруссия Дортмунд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 ноября 2023