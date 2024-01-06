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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ковентри - Оксфорд
Ковентри - Оксфорд: обзор матча 06 января 2024
Ковентри
06.01.2024, суббота, 15:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
6 : 2
Завершен
Оксфорд
8'
Д. Латибодье
11'
Б. Шиф
17'
К. Палмер
50'
К. О'Харе (П)
84'
М. Гудден
88'
М. Гудден
10'
М. Харрис
79'
Т. Гудрем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Оксфорд
Желтая карточка
Б. Шиф
90'
+1
ГОЛ! 6:2!
М. Гудден
Пас отдал
Д. Аллен
88'
85'
Замена
Г. О'Донкор
️️️️
М. Харрис
ГОЛ! 5:2!
М. Гудден
Пас отдал
Д. Аллен
84'
Замена
Д. Аллен
️️️️
К. Палмер
80'
79'
ГОЛ! 4:2!
Т. Гудрем
Замена
М. Гудден
️️️️
Э. Симмс
72'
68'
Замена
Т. Гудрем
️️️️
Р. Родригеш
67'
Замена
J. Henry
️️️️
К. Браннаган
Замена
Ф. Тавареш
️️️️
К. О'Харе
67'
Замена
Д. Дасилва
️️️️
Т. Сакамото
66'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
К. О'Харе
50'
Замена
Б. Томас
️️️️
М. ван Эвейк
46'
46'
Замена
Б. Бодин
️️️️
J. McEachran
46'
Замена
С. Миллс
️️️️
O. Smyth
32'
Желтая карточка
J. McEachran
30'
Желтая карточка
Р. Родригеш
ГОЛ! 3:1!
К. Палмер
Пас отдал
Б. Шиф
17'
15'
Желтая карточка
К. Браннаган
ГОЛ! 2:1!
Б. Шиф
Пас отдал
Э. Симмс
11'
10'
ГОЛ! 1:1!
М. Харрис
Пас отдал
M. McGuane
ГОЛ! 1:0!
Д. Латибодье
Пас отдал
Д. Экклз
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
13
Бен Уилсон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
18
Бен Шиф
ОП
28
Джош Экклз
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
7
Тацухиро Сакамото
ПВ
45
Кейси Палмер
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
9
Марк Харрис
ЦП
8
Oisin Smyth
ЦП
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
17
Marcus McGuane
ЦП
20
Josh McEachran
ЦП
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Бобби Томас
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
4
Кай Эндрюс
ЦП
24
Джейми Аллен
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
Оксфорд
1
Эд МакГинти
ВР
11
Тайлер Гудрем
ЦП
17
Стэнли Миллс
ПВ
31
Билли Бодин
ПВ
27
James Henry
ЦФ
21
Alex Gorrin
ЦФ
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
30
Макс Уолтман
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Уилсон
21
Бидуэлл
22
Латибодье
4
Бинкс
27
ван Эвейк
18
Шиф
28
Экклз
17
О'Харе
7
Сакамото
9
Симмс
45
Палмер
4-5-1
13
2
Стивенс
3
Браун
12
Беннетт
15
Торнили
9
Харрис
8
Браннаган
17
20
8
20
Родригеш
7
Сакамото
12
Дасилва
12
Дасилва
7
Сакамото
27
ван Эвейк
4
Томас
4
Томас
27
ван Эвейк
45
Палмер
24
Аллен
24
Аллен
45
Палмер
17
О'Харе
7
Тавареш
7
Тавареш
17
О'Харе
9
Симмс
24
Гудден
24
Гудден
9
Симмс
20
Родригеш
11
Гудрем
11
Гудрем
20
Родригеш
8
17
Миллс
17
Миллс
8
20
31
Бодин
31
Бодин
20
8
Браннаган
27
27
8
Браннаган
9
Харрис
19
О'Донкор
19
О'Донкор
9
Харрис
Остались в запасе
Ковентри
Оксфорд
21
Саймон Мур
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
4
Кай Эндрюс
ЦП
Главный тренер
Марк Робинс
1
Эд МакГинти
ВР
21
Alex Gorrin
ЦФ
30
Макс Уолтман
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
4
Лайам Келли
ЦП
4
Кай Эндрюс
ЦП
Остались в запасе
1
Эд МакГинти
ВР
21
Alex Gorrin
ЦФ
30
Макс Уолтман
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Ковентри - Оксфорд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
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