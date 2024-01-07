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Расписание матчей
Англия. Кубок
Лутон Таун - Болтон
Лутон Таун - Болтон: обзор матча 07 января 2024
Лутон Таун
07.01.2024, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 0
Завершен
Болтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Болтон
Желтая карточка
Д. Кларк
90'
+1
76'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
В. Адебойежо
Замена
К. Вудроу
️️️️
К. Моррис
76'
76'
Замена
К. Джером
️️️️
Д. Чарльз
73'
Замена
А. Морли
️️️️
К. Демпси
73'
Замена
Д. Томасон
️️️️
П. Магома
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Т. Чон
67'
Замена
Д. Кларк
️️️️
А. Локонга
67'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
23
Тим Крул
ВР
15
Теден Менжи
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
45
Альфи Даути
ЛВ
6
Альберт Локонга
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
9
Карлтон Моррис
(К)
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Болтон
1
Натан Бакстер
ВР
18
Эоин Тоал
ЦЗ
4
Рикарду Сантуш
(К)
ЦЗ
6
Уильям Форрестер
ЦЗ
2
Джош Когли
ПЗ
8
Джош Шихан
ЦП
25
Парис Магома
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
19
Дион Чарльз
ЦФ
Лутон Таун
1
Томас Камински
ВР
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Люк Берри
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
18
Джордан Кларк
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Болтон
43
Joel Coleman
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
2
Luke Matheson
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
5
Аарон Морли
ЦП
14
Джордж Томасон
ЦП
55
Conor Lewis
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
3-2-3-2
23
Крул
15
Менжи
4
Ошо
17
Белл
6
Локонга
6
Баркли
45
Даути
27
Огбене
19
Чон
45
Адебайо
9
Моррис
4-3-3
1
Бакстер
2
Когли
4
Сантуш
6
Форрестер
18
Тоал
8
Шихан
25
Магома
10
Демпси
19
Чарльз
14
20
Адебойежо
19
Чон
25
Таунсенд
25
Таунсенд
19
Чон
6
Локонга
18
Кларк
18
Кларк
6
Локонга
9
Моррис
12
Вудроу
12
Вудроу
9
Моррис
10
Демпси
5
Морли
5
Морли
10
Демпси
25
Магома
14
Томасон
14
Томасон
25
Магома
20
Адебойежо
10
Бедварссон
10
Бедварссон
20
Адебойежо
19
Чарльз
35
Джером
35
Джером
19
Чарльз
Остались в запасе
Лутон Таун
Болтон
1
Томас Камински
ВР
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Люк Берри
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
43
Joel Coleman
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
2
Luke Matheson
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
55
Conor Lewis
ЦП
Остались в запасе
1
Томас Камински
ВР
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
12
Исса Каборе
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Люк Берри
ЦП
Остались в запасе
43
Joel Coleman
ВР
15
Джек Айредейл
ЛЗ
2
Luke Matheson
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
55
Conor Lewis
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Лутон Таун - Болтон
1
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
11
2
Нарушения
12
7
Офсайды
1
0
Количество передач
496
301
Сейвы
2
6
Точность передач %
83
69
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Болтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
- : -
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Главный судья:
Эндрю Мэдли
(Западный Йоркшир)
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