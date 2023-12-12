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Расписание матчей
Англия. Кубок
Порт Вейл - Стивенидж
Порт Вейл - Стивенидж: обзор матча 12 декабря 2023
Порт Вейл
12.12.2023, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/64 финала
3 : 4
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Стивенидж
6'
Б. Гэррити
55'
Б. Гэррити
114'
Р. Лофт
81'
Х. Уайт
90+6'
К. Хеммингс
119'
Н. Томпсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порт Вейл - Стивенидж
Пенальти не реализован!
Р. Лофт
Пенальти не реализован!
Л. Джеймс-Уилдин
ГОЛ!
Т. Санг
3:4
ГОЛ!
Н. Томпсон
2:4
ГОЛ!
Д. Лоу
2:3
ГОЛ!
Х. Уайт
1:3
Пенальти не реализован!
Б. Гэррити
ГОЛ!
К. Хеммингс
1:2
ГОЛ!
Ф. Ожо
1:1
ГОЛ!
Д. Рид
0:1
119'
ГОЛ! 3:3!
Н. Томпсон
Пас отдал
Л. Джеймс-Уилдин
ГОЛ! 3:2!
Р. Лофт
Пас отдал
Р. Уолтерс
114'
Желтая карточка
Б. Гэррити
106'
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
К. Хеммингс
Желтая карточка
К. Рипли
90'
Замена
Р. Лофт
️️️️
И. Числетт
83'
81'
ГОЛ! 2:1!
Х. Уайт
Желтая карточка
А. Яковитти
69'
67'
Замена
Х. Уайт
️️️️
B. Thompson
Замена
А. Яковитти
️️️️
Э. Девайн
63'
Замена
Р. Уолтерс
️️️️
О. Арбластер
63'
60'
Замена
Н. Фримен
️️️️
Д. Робертс
60'
Замена
К. Хеммингс
️️️️
А. МакДональд
ГОЛ! 2:0!
Б. Гэррити
Пас отдал
Э. Девайн
55'
50'
Желтая карточка
Н. Томпсон
50'
Желтая карточка
Л. Томпсон
Замена
К. Грант
️️️️
Г. Мэсси
46'
46'
Замена
Л. Томпсон
️️️️
H. Neal
46'
Замена
Н. Томпсон
️️️️
А. Прессли
ГОЛ! 1:0!
Б. Гэррити
Пас отдал
Г. Мэсси
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
5
Натан Смит
ЦЗ
15
Джесси Дебра
ЦЗ
10
Том Санг
ОП
16
Джейсон Лоу
ОП
14
Фунсо Ожо
ЦП
4
Олли Арбластер
ЦП
7
Элфи Девайн
ЦП
8
Бен Гэррити
ЦП
23
Итан Числетт
АП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
Главный тренер
Энди Кросби
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
26
Дэн Батлер
ЛЗ
5
Карл Пьерджанни
ЦЗ
2
Лютер Джеймс-Уилдин
ПЗ
11
Джордан Робертс
ЛВ
4
Harrison Neal
ЦП
14
Александер МакДональд
ПВ
15
Terence Vancooten
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
19
Аарон Прессли
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
30
Бен Ломакс
ЦЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
8
Конор Грант
ЦП
38
Рис Уолтерс
ЦП
21
Райан Лофт
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
12
Бэйли Дипепа
ЦФ
Стивенидж
47
Кристиан Хеги
ВР
4
Натан Томпсон
ПЗ
23
Луис Томпсон
ЦП
22
Ник Фримен
ЦП
7
Гарри Андерсон
ПВ
26
Dan Sweeney
ЦФ
7
Харви Уайт
ЦФ
10
E. List
ЦФ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
2-2-4-2
1
Рипли
5
Смит
15
Дебра
10
Санг
16
Лоу
14
Ожо
7
Девайн
8
Гэррити
4
Арбластер
23
Числетт
19
Мэсси
3-1-2-4
1
Эшби-Хэммонд
2
Джеймс-Уилдин
5
Пьерджанни
26
Батлер
4
14
МакДональд
11
Робертс
19
Прессли
8
9
Рид
15
7
Девайн
4
Яковитти
4
Яковитти
7
Девайн
19
Мэсси
8
Грант
8
Грант
19
Мэсси
4
Арбластер
38
Уолтерс
38
Уолтерс
4
Арбластер
23
Числетт
21
Лофт
21
Лофт
23
Числетт
19
Прессли
4
Томпсон
4
Томпсон
19
Прессли
4
23
Томпсон
23
Томпсон
4
11
Робертс
22
Фримен
22
Фримен
11
Робертс
8
7
Уайт
7
Уайт
8
14
МакДональд
15
Хеммингс
15
Хеммингс
14
МакДональд
Остались в запасе
Порт Вейл
Стивенидж
13
Джейсон Леутвилер
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
30
Бен Ломакс
ЦЗ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
12
Бэйли Дипепа
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
47
Кристиан Хеги
ВР
7
Гарри Андерсон
ПВ
26
Dan Sweeney
ЦФ
10
E. List
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
4
Кофи Балмер
ЦЗ
30
Бен Ломакс
ЦЗ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
12
Бэйли Дипепа
ЦФ
Остались в запасе
47
Кристиан Хеги
ВР
7
Гарри Андерсон
ПВ
26
Dan Sweeney
ЦФ
10
E. List
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Статистика матча Порт Вейл - Стивенидж
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
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