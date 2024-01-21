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Замбия - Танзания

21.01.2024, Воскресенье, 20:00 мск Кубок африканских наций, 2 тур Замбия - Танзания
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Матч начнется в 20:00 мск
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. ДР Конго 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Замбия 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Марокко 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Танзания 0 0 0 0 0:0 0 0
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