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Кот-д'Ивуар - Гвинея-Бисау

13.01.2024, Суббота, 23:00 мск Кубок африканских наций, 1 тур Кот-д'Ивуар - Гвинея-Бисау
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Матч начнется в 23:00 мск
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Гвинея-Бисау 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Нигерия 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Экв. Гвинея 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Кот-д'Ивуар 0 0 0 0 0:0 0 0
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