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Расписание матчей
Испания. Кубок
Расинг де Феррол - Леганес
Расинг де Феррол - Леганес: обзор матча 07 декабря 2023
Расинг де Феррол
07.12.2023, четверг, 22:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Леганес
56'
N. Sánchez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг де Феррол - Леганес
Замена
А. Хименес
️️️️
S. Merino
75'
Замена
А. Вадильо
️️️️
Э. Пена
75'
Желтая карточка
M. Justo
74'
74'
Желтая карточка
С. Гонсалес
71'
Замена
Н. Гарсия
️️️️
Д. Поведа
70'
Желтая карточка
А. Ньом
62'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
Х. Саэнс
62'
Замена
С. Гонсалес
️️️️
Х. Чикко
Замена
К. Висенте
️️️️
N. Sánchez
60'
ГОЛ! 1:0!
N. Sánchez
Пас отдал
Э. Пена
56'
46'
Замена
И. Ундабаррена
️️️️
И. Нею
46'
Замена
А. Ньом
️️️️
L. Aguilar
Желтая карточка
Х. Дельмас
45'
Желтая карточка
Д. Кастро
44'
21'
Желтая карточка
L. Aguilar
Желтая карточка
S. Merino
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг де Феррол
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
14
Jon Garcia
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
15
Давид Кастро
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
16
Фран Мансанара
ЦФ
8
Эбер Пена
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Леганес
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
91
Иван Нею
ОП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
14
Хулиан Чикко
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
3
Fernando Pumar
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
8
Хесус Берналь
ЦП
7
Карлос Висенте
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
Леганес
13
Диего Конде
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
55
Серхио Гонсалес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Икер Ундабаррена
ЦП
6
Luis Perea
ЦП
11
Наим Гарсия
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
9
Диего Гарсия
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
3-1-5
1
2
Дельмас
14
22
8
16
Мансанара
9
9
8
Пена
23
4-1-3-1-2
23
Саэнс
4
Арамбарри
20
Хосема
6
91
Нею
8
Сиссе
14
Чикко
7
Джуара
28
Уренья
9
Поведа
13
8
Берналь
8
Берналь
23
7
Висенте
7
Висенте
23
8
Пена
14
Вадильо
14
Вадильо
8
Пена
9
20
Хименес
20
Хименес
9
14
Чикко
55
Гонсалес
55
Гонсалес
14
Чикко
6
12
Ньом
12
Ньом
6
91
Нею
8
Ундабаррена
8
Ундабаррена
91
Нею
9
Поведа
11
Гарсия
11
Гарсия
9
Поведа
23
Саэнс
9
Гарсия
9
Гарсия
23
Саэнс
Остались в запасе
Расинг де Феррол
Леганес
13
Ander Cantero
ВР
3
Fernando Pumar
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
13
Диего Конде
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
6
Luis Perea
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
13
Ander Cantero
ВР
3
Fernando Pumar
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
2
Серхио Куберо
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
36
Альвин Абахас
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
6
Luis Perea
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Расинг де Феррол - Леганес
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
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