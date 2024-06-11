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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Саудовская Аравия - Иордания
Саудовская Аравия - Иордания: обзор матча 11 июня 2024
Саудовская Аравия
11.06.2024, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа G, 6 тур
1 : 2
Завершен
Иордания
16'
А. Ладжами
27'
А. Ольван
45+2'
Н. Аль-Равабде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саудовская Аравия - Иордания
90'
+7
Замена
M. Shawkat
️️️️
Н. Аль-Равабде
90'
+7
Замена
Р. Айед
️️️️
М. Аль-Тамари
Замена
А. Мухтар
️️️️
С. Аль-Давсари
86'
Желтая карточка
А. аль-Булеахи
85'
82'
Замена
М. Абу Таха
️️️️
А. Ольван
76'
Желтая карточка
Э. Хаддад
Замена
А. Радиф
️️️️
Ф. Аль-Бурайкан
63'
Замена
М. Аль-Харби
️️️️
Н. Аль-Давсари
46'
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
Н. Аль-Равабде
Желтая карточка
Н. Аль-Давсари
45'
Замена
А. Аль-Кассар
️️️️
М. аль-Уваис
35'
27'
ГОЛ! 1:1!
А. Ольван
21'
Желтая карточка
М. Аль-Марди
ГОЛ! 1:0!
А. Ладжами
Пас отдал
М. Фахз Аль-Джувейр
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саудовская Аравия
21
Мохаммед аль-Уваис
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
3
Али Ладжами
ЦЗ
5
Али аль-Булеахи
ЦЗ
12
Сауд Абдулхамид
ПЗ
17
Райан Хамед
ПАЗ
10
Салем Аль-Давсари
(К)
ЛВ
15
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
7
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
23
Мохамед Канно
ЦП
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Иордания
1
Язид Абулайла
ВР
17
Салем Аль-Аджалин
ЛЗ
3
Абдалла Насиб
ЦЗ
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
23
Эхсан Хаддад
(К)
ПЗ
13
Махмуд Аль-Марди
ЛВ
21
Низар Аль-Рашдан
ОП
8
Нур Аль-Равабде
ЦП
10
Муса Аль-Тамари
ПВ
11
Язан Аль-Наймат
ЦФ
9
Али Ольван
ЦФ
Главный тренер
Хусин Аммута
Саудовская Аравия
22
Ахмед Аль-Кассар
ВР
22
Рагед Наджар
ВР
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
3
Авн Аль-Салули
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
18
Абдулрахман Гариб
ЛВ
10
Али Мухтар
ОП
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
8
Марван Аль-Сахафи
АП
16
Сами Аль-Наджеи
АП
20
Абдулла Радиф
ЦФ
Иордания
1
Ахмад Аль-Жуайди
ВР
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
4
Бара Мареи
ЦЗ
16
Ферас Шелбай
ПЗ
20
Моаннад Абу Таха
ЛВ
14
Раджаеи Айед
ОП
25
Mahmoud Shawkat
ЦП
15
Ибрахим Сааде
ЦП
6
Сиса
АП
25
Ареф Аль-Хадж
ЦФ
4-1-3-1-1
21
аль-Уваис
6
Аль-Давсари
3
Ладжами
5
аль-Булеахи
12
Абдулхамид
17
Хамед
15
аль-Хаибари
7
Аль-Джувейр
23
Канно
10
Аль-Давсари
9
Аль-Бурайкан
4-1-1-2-2
1
Абулайла
23
Хаддад
3
Насиб
5
Аль-Араб
17
Аль-Аджалин
21
Аль-Рашдан
8
Аль-Равабде
10
Аль-Тамари
13
Аль-Марди
9
Ольван
11
Аль-Наймат
21
аль-Уваис
22
Аль-Кассар
22
Аль-Кассар
21
аль-Уваис
6
Аль-Давсари
24
Аль-Харби
24
Аль-Харби
6
Аль-Давсари
10
Аль-Давсари
10
Мухтар
10
Мухтар
10
Аль-Давсари
Аль-Хайбари
18
Гариб
18
Гариб
Аль-Хайбари
9
Аль-Бурайкан
20
Радиф
20
Радиф
9
Аль-Бурайкан
10
Аль-Тамари
14
Айед
14
Айед
10
Аль-Тамари
8
Аль-Равабде
25
25
8
Аль-Равабде
9
Ольван
20
Абу Таха
20
Абу Таха
9
Ольван
Остались в запасе
Саудовская Аравия
Иордания
22
Рагед Наджар
ВР
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
3
Авн Аль-Салули
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
8
Марван Аль-Сахафи
АП
16
Сами Аль-Наджеи
АП
Главный тренер
Роберто Манчини
1
Ахмад Аль-Жуайди
ВР
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
4
Бара Мареи
ЦЗ
16
Ферас Шелбай
ПЗ
15
Ибрахим Сааде
ЦП
6
Сиса
АП
25
Ареф Аль-Хадж
ЦФ
Главный тренер
Хусин Аммута
Остались в запасе
22
Рагед Наджар
ВР
14
Хасан Кадеш
ЛЗ
3
Авн Аль-Салули
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
6
Аббас Аль-Хассан
ОП
8
Марван Аль-Сахафи
АП
16
Сами Аль-Наджеи
АП
Остались в запасе
1
Ахмад Аль-Жуайди
ВР
12
Нуреддин Бани Аттиа
ВР
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЛЗ
4
Бара Мареи
ЦЗ
16
Ферас Шелбай
ПЗ
15
Ибрахим Сааде
ЦП
6
Сиса
АП
25
Ареф Аль-Хадж
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Хусин Аммута
Статистика матча Саудовская Аравия - Иордания
3
2
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
13
11
Офсайды
5
3
Количество передач
599
245
Сейвы
2
5
Точность передач %
89
76
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Матчи команд
Саудовская Аравия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
3 : 2
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Иордания
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
Чемпионат мира, 3 тур
Иордания
1 : 3
28.06.2026
Аргентина
Информация о матче
Стадион:
King Saud University Stadium, Riyadh
Посещаемость:
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