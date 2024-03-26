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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Кувейт - Катар
Кувейт - Катар: обзор матча 26 марта 2024
Кувейт
26.03.2024, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа A, 4 тур
1 : 2
Завершен
Катар
79'
M. Daham
77'
А. Али
80'
А. Али
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кувейт - Катар
Желтая карточка
E. Al-Rashidi
90'
+6
Замена
I. Kameel
️️️️
K. Ebrahim Hajiah
88'
+1
88'
Замена
А. Аль-Ганехи
️️️️
А. Афиф
80'
ГОЛ! 1:2!
А. Али
Пас отдал
Я. Габер Абдусаллам
ГОЛ! 1:1!
M. Daham
Пас отдал
E. Al-Rashidi
79'
77'
ГОЛ! 0:1!
А. Али
Пас отдал
А. Афиф
71'
Замена
М. Ваад
️️️️
Х. Ахмед
71'
Замена
М. Машаал
️️️️
А. Фати
Замена
E. Al-Rashidi
️️️️
F. Zaid Al-Harbi
68'
68'
Замена
Ю. Абдурисаг
️️️️
А. Аль-Рави
46'
Замена
А. Али Мукхтари
️️️️
A. Alahrak
11'
Желтая карточка
А. Фати
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кувейт
22
Sulaiman Abdulghafoor
ВР
3
Hassan Hamdan Al-Enezi
ЦЗ
13
Khaled Ebrahim Hajiah
ЦЗ
4
Rashed Al Dousari
ЦЗ
14
R. Hany
ЦП
7
Mohammad Daham
ЦП
10
Faisal Zaid Al-Harbi
ЦП
20
Salman Bormeya
ЦП
12
Hamad Al Harbi
ЦП
20
Yousef Nasser Al Sulaiman
(К)
ЦФ
18
Athbi Shehab
ЦФ
Главный тренер
Хелиу Соуза
Катар
22
Мешаал Баршам
ВР
14
Хомам Ахмед
ЛЗ
4
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
3
Лукас Мендес
ЦЗ
20
Ахмед Фати
ЦП
5
Тарек Салман
ЦП
19
Алмоез Али
ЦФ
11
Акрам Афиф
(К)
ЦФ
8
A. Alahrak
ЦФ
15
Ахмед Аль-Рави
ЦФ
17
Исмаил Мохаммед
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Кувейт
23
Abdul Rahman Al-Majdali
ВР
27
Saud Al Hoshan
ВР
13
Abdullah Al-Fahad
ЦП
19
Mohsen Ghareeb
ЦП
7
Bader Tareq Ali
ЦП
11
Eid Al-Rashidi
ЦП
6
Muhammad Al-Huwaidi
ЦП
2
Youssef Al Haqan
ЦП
9
Mohsen Falah
ЦП
8
A. Al Dhefiri
ЦФ
19
Abdelmohsen Al Ajmi
ЦФ
17
Moath Al-Enezi
ЦФ
17
Ibraheem Kameel
ЦФ
Катар
21
Салах Закария
ВР
21
Saoud Mubarak
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
16
Mohamed Ayash
ЦЗ
2
Альмахди Али Мукхтари
ЦЗ
15
Бассам аль-Рави
ЦЗ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
4
Мохаммед Ваад
ОП
19
Mahdi Salem
ЦП
6
Мустафа Машаал
ЦП
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
3-5-2
22
3
13
4
7
10
20
12
14
18
20
3-2-5
22
Баршам
4
Абдусаллам
3
Мендес
14
Ахмед
20
Фати
5
Салман
19
Али
17
Мохаммед
15
Аль-Рави
8
11
Афиф
10
11
11
10
8
8
13
17
17
13
8
2
Али Мукхтари
2
Али Мукхтари
8
14
Ахмед
4
Ваад
4
Ваад
14
Ахмед
20
Фати
6
Машаал
6
Машаал
20
Фати
11
Афиф
17
Аль-Ганехи
17
Аль-Ганехи
11
Афиф
15
Аль-Рави
2
Абдурисаг
2
Абдурисаг
15
Аль-Рави
Остались в запасе
Кувейт
Катар
23
Abdul Rahman Al-Majdali
ВР
27
Saud Al Hoshan
ВР
13
Abdullah Al-Fahad
ЦП
19
Mohsen Ghareeb
ЦП
7
Bader Tareq Ali
ЦП
6
Muhammad Al-Huwaidi
ЦП
2
Youssef Al Haqan
ЦП
9
Mohsen Falah
ЦП
19
Abdelmohsen Al Ajmi
ЦФ
17
Moath Al-Enezi
ЦФ
Главный тренер
Хелиу Соуза
21
Салах Закария
ВР
21
Saoud Mubarak
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
16
Mohamed Ayash
ЦЗ
15
Бассам аль-Рави
ЦЗ
19
Mahdi Salem
ЦП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Остались в запасе
23
Abdul Rahman Al-Majdali
ВР
27
Saud Al Hoshan
ВР
13
Abdullah Al-Fahad
ЦП
19
Mohsen Ghareeb
ЦП
7
Bader Tareq Ali
ЦП
6
Muhammad Al-Huwaidi
ЦП
2
Youssef Al Haqan
ЦП
9
Mohsen Falah
ЦП
19
Abdelmohsen Al Ajmi
ЦФ
17
Moath Al-Enezi
ЦФ
Остались в запасе
21
Салах Закария
ВР
21
Saoud Mubarak
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
16
Mohamed Ayash
ЦЗ
15
Бассам аль-Рави
ЦЗ
19
Mahdi Salem
ЦП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
Главный тренер
Хелиу Соуза
Главный тренер
Тинтин Маркес
Статистика матча Кувейт - Катар
1
1
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
11
12
Офсайды
1
6
Количество передач
234
387
Сейвы
5
2
Точность передач %
65
81
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
10
3
Матчи команд
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
0 : 2
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
3 : 0
13.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Информация о матче
Главный судья:
Садулло Гулмуроди
Посещаемость:
8460
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