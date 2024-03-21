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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Иран - Туркменистан
Иран - Туркменистан: обзор матча 21 марта 2024
Иран
21.03.2024, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа E, 3 тур
5 : 0
Завершен
Туркменистан
10'
О. Канаани
13'
С. Азмун
48'
О. Канаани
56'
М. Мохеби
90+2'
О. Нурафкан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иран - Туркменистан
ГОЛ! 5:0!
О. Нурафкан
90'
+2
Замена
M. R. Azadi
️️️️
М. Тареми
84'
Замена
М. Гайеди
️️️️
А. Голизаде
72'
Замена
А. Саядманеш
️️️️
С. Годдос
72'
61'
Замена
M. Diniev
️️️️
B. Bayov
ГОЛ! 4:0!
М. Мохеби
Пас отдал
М. Тареми
56'
ГОЛ! 3:0!
О. Канаани
48'
46'
Замена
A. Annadurdiyev
️️️️
D. Durdyev
Замена
О. Нурафкан
️️️️
С. Азмун
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
С. Азмун
13'
ГОЛ! 1:0!
О. Канаани
Пас отдал
С. Ардани
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иран
1
Алиреза Бейранванд
ВР
2
Салех Ардани
ЦЗ
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
4
Мохаммад Амин Хазбави
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
14
Саман Годдос
АП
11
Али Голизаде
ПВ
29
Мохаммад Мохеби
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Туркменистан
1
Ahallyyev Rustem
ВР
18
Rovshengeldy Khalmammedov
ЦЗ
2
Guychmyrat Annaguliyev
ЦЗ
12
Ybrayym Mammedow
ЦЗ
4
Вепа Жумаев
ПЗ
18
Yazgylych Gurbanov
ЦП
8
Mirza Beknazarov
ЦП
21
Teymur Çaryýev
ЦП
20
Begmyrat Bayov
ЦП
11
Didar Durdyev
ЦФ
7
Arslanmyrat Amanov
ЦФ
Главный тренер
Мерген Оразов
Иран
12
Arsha Shakouri
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
18
Аболфазль Жалали
ЛЗ
21
Омид Нурафкан
ЛЗ
13
Saman Fallah
ЦЗ
23
Рамин Резаэян
ПЗ
10
Мехди Гайеди
ЛВ
16
Мохаммад Горбани
ОП
8
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
17
M. R. Azadi
ЦФ
7
Саид Сахархизан
ЦФ
10
Javad Aghaeipour
ЦФ
Туркменистан
16
Batyr Babayev
ВР
1
Rasul Charyyev
ВР
12
Hakmuhammet Bäsimow
ЦЗ
3
Shokhrat Soyunov
ЦЗ
5
Ata Geldiyew
ЦЗ
15
Abdy Basimov
ЦЗ
19
Dovran Hojamammedov
ЦП
6
Alibek Abdurakhmanov
ЦП
14
Shanazar Tirkishov
ЦФ
17
Altymyrat Annadurdiyev
ЦФ
22
Meilis Diniev
ЦФ
20
Selim Nurmuradov
ЦФ
4-1-3-2
1
Бейранванд
2
Ардани
4
Хазбави
5
Мохаммади
13
Канаани
6
Эзатолахи
11
Голизаде
14
Годдос
29
Мохеби
20
Азмун
9
Тареми
4-4-2
1
4
Жумаев
2
12
18
8
21
20
18
7
11
20
Азмун
21
Нурафкан
21
Нурафкан
20
Азмун
11
Голизаде
10
Гайеди
10
Гайеди
11
Голизаде
14
Годдос
8
Саядманеш
8
Саядманеш
14
Годдос
9
Тареми
17
17
9
Тареми
11
17
17
11
20
22
22
20
Остались в запасе
Иран
Туркменистан
12
Arsha Shakouri
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
18
Аболфазль Жалали
ЛЗ
13
Saman Fallah
ЦЗ
23
Рамин Резаэян
ПЗ
16
Мохаммад Горбани
ОП
7
Саид Сахархизан
ЦФ
10
Javad Aghaeipour
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
16
Batyr Babayev
ВР
1
Rasul Charyyev
ВР
12
Hakmuhammet Bäsimow
ЦЗ
3
Shokhrat Soyunov
ЦЗ
5
Ata Geldiyew
ЦЗ
15
Abdy Basimov
ЦЗ
19
Dovran Hojamammedov
ЦП
6
Alibek Abdurakhmanov
ЦП
14
Shanazar Tirkishov
ЦФ
20
Selim Nurmuradov
ЦФ
Главный тренер
Мерген Оразов
Остались в запасе
12
Arsha Shakouri
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
18
Аболфазль Жалали
ЛЗ
13
Saman Fallah
ЦЗ
23
Рамин Резаэян
ПЗ
16
Мохаммад Горбани
ОП
7
Саид Сахархизан
ЦФ
10
Javad Aghaeipour
ЦФ
Остались в запасе
16
Batyr Babayev
ВР
1
Rasul Charyyev
ВР
12
Hakmuhammet Bäsimow
ЦЗ
3
Shokhrat Soyunov
ЦЗ
5
Ata Geldiyew
ЦЗ
15
Abdy Basimov
ЦЗ
19
Dovran Hojamammedov
ЦП
6
Alibek Abdurakhmanov
ЦП
14
Shanazar Tirkishov
ЦФ
20
Selim Nurmuradov
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Главный тренер
Мерген Оразов
Статистика матча Иран - Туркменистан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Иран
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таиланд
2 : 1
31.03.2026
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Туркменистан
3 : 1
18.11.2025
Китайский Тайбэй
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Туркменистан
2 : 1
14.10.2025
Шри-Ланка
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Шри-Ланка
1 : 0
09.10.2025
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Туркменистан
3 : 1
10.06.2025
Таиланд
Информация о матче
Посещаемость:
23109
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