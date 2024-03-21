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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Катар - Кувейт
Катар - Кувейт: обзор матча 21 марта 2024
Катар
21.03.2024, четверг, 21:30
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа A, 3 тур
3 : 0
Завершен
Кувейт
47'
А. Афиф
51'
А. Аль-Рави
68'
А. Афиф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Катар - Кувейт
82'
Замена
H. Al Harbi
️️️️
F. Zaid Al-Harbi
Замена
A. Alahrak
️️️️
А. Фати
81'
79'
Желтая карточка
R. Hany
76'
Желтая карточка
K. Ebrahim Hajiah
Замена
С. Закария
️️️️
М. Баршам
70'
ГОЛ! 3:0!
А. Афиф
68'
Замена
А. Аль-Ганехи
️️️️
Ю. Абдурисаг
61'
ГОЛ! 2:0!
А. Аль-Рави
51'
ГОЛ! 1:0!
А. Афиф
47'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катар
22
Мешаал Баршам
ВР
3
Лукас Мендес
ЦЗ
4
Яссем Габер Абдусаллам
ЦЗ
4
Мохаммед Ваад
ОП
5
Тарек Салман
ЦП
19
Mahdi Salem
ЦП
20
Ахмед Фати
ЦП
20
Abdullah Marafee
ЦП
11
Акрам Афиф
(К)
ЦФ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
19
Алмоез Али
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Кувейт
22
Sulaiman Abdulghafoor
ВР
3
Hassan Hamdan Al-Enezi
ЦЗ
13
Khaled Ebrahim Hajiah
ЦЗ
4
Rashed Al Dousari
ЦЗ
14
R. Hany
ЦП
11
Eid Al-Rashidi
ЦП
10
Faisal Zaid Al-Harbi
ЦП
7
Mohammad Daham
ЦП
20
Salman Bormeya
ЦП
20
Yousef Nasser Al Sulaiman
(К)
ЦФ
18
Athbi Shehab
ЦФ
Главный тренер
Хелиу Соуза
Катар
21
Saoud Mubarak
ВР
21
Салах Закария
ВР
14
Хомам Ахмед
ЛЗ
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
16
Mohamed Ayash
ЦЗ
15
Бассам аль-Рави
ЦЗ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
6
Мустафа Машаал
ЦП
17
Ахмед Аль-Ганехи
ПВ
17
Исмаил Мохаммед
ЦФ
8
A. Alahrak
ЦФ
15
Ахмед Аль-Рави
ЦФ
Кувейт
23
Abdul Rahman Al-Majdali
ВР
27
Saud Al Hoshan
ВР
2
Youssef Al Haqan
ЦП
13
Abdullah Al-Fahad
ЦП
12
Hamad Al Harbi
ЦП
19
Mohsen Ghareeb
ЦП
6
Muhammad Al-Huwaidi
ЦП
7
Bader Tareq Ali
ЦП
17
Ibraheem Kameel
ЦФ
8
A. Al Dhefiri
ЦФ
19
Abdelmohsen Al Ajmi
ЦФ
17
Moath Al-Enezi
ЦФ
2-1-4-3
22
Баршам
3
Мендес
4
Абдусаллам
4
Ваад
5
Салман
20
Фати
20
19
19
Али
2
Абдурисаг
11
Афиф
3-5-2
22
3
13
4
14
10
7
20
11
18
20
22
Баршам
21
Закария
21
Закария
22
Баршам
2
Абдурисаг
17
Аль-Ганехи
17
Аль-Ганехи
2
Абдурисаг
20
Фати
8
8
20
Фати
10
12
12
10
8
8
Остались в запасе
Катар
Кувейт
21
Saoud Mubarak
ВР
14
Хомам Ахмед
ЛЗ
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
16
Mohamed Ayash
ЦЗ
15
Бассам аль-Рави
ЦЗ
6
Мустафа Машаал
ЦП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
17
Исмаил Мохаммед
ЦФ
15
Ахмед Аль-Рави
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
23
Abdul Rahman Al-Majdali
ВР
27
Saud Al Hoshan
ВР
2
Youssef Al Haqan
ЦП
13
Abdullah Al-Fahad
ЦП
19
Mohsen Ghareeb
ЦП
6
Muhammad Al-Huwaidi
ЦП
7
Bader Tareq Ali
ЦП
17
Ibraheem Kameel
ЦФ
19
Abdelmohsen Al Ajmi
ЦФ
17
Moath Al-Enezi
ЦФ
Главный тренер
Хелиу Соуза
Остались в запасе
21
Saoud Mubarak
ВР
14
Хомам Ахмед
ЛЗ
18
Султан Аль-Брейк
ЛЗ
16
Mohamed Ayash
ЦЗ
15
Бассам аль-Рави
ЦЗ
6
Мустафа Машаал
ЦП
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЛВ
17
Исмаил Мохаммед
ЦФ
15
Ахмед Аль-Рави
ЦФ
Остались в запасе
23
Abdul Rahman Al-Majdali
ВР
27
Saud Al Hoshan
ВР
2
Youssef Al Haqan
ЦП
13
Abdullah Al-Fahad
ЦП
19
Mohsen Ghareeb
ЦП
6
Muhammad Al-Huwaidi
ЦП
7
Bader Tareq Ali
ЦП
17
Ibraheem Kameel
ЦФ
19
Abdelmohsen Al Ajmi
ЦФ
17
Moath Al-Enezi
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Главный тренер
Хелиу Соуза
Статистика матча Катар - Кувейт
3
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
13
13
Офсайды
7
1
Количество передач
533
305
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
72
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Матчи команд
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
0 : 2
17.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
3 : 0
13.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
1 : 2
18.09.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Информация о матче
Посещаемость:
9826
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