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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Киргизия - Оман
Киргизия - Оман: обзор матча 21 ноября 2023
Киргизия
21.11.2023, вторник, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа D, 2 тур
1 : 0
Завершен
Оман
49'
О. Абдурахманов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Киргизия - Оман
88'
Замена
А. Аль-Бусаиди
️️️️
А. Аль-Кааби
Замена
Б. Дуйшобеков
️️️️
А. Шукуров
84'
79'
Замена
М. Салех
️️️️
З. Аль-Агбари
Замена
Э. Атабаев
️️️️
Ф. Мусабеков
64'
Желтая карточка
О. Абдурахманов
63'
61'
Замена
O. Fazari
️️️️
А. Фаваз
Желтая карточка
Т. Козубаев
50'
ГОЛ! 1:0!
О. Абдурахманов
49'
19'
Желтая карточка
Э. Аль-Субхи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Киргизия
1
Эржан Токотаев
ВР
3
Тамирлан Козубаев
ЦЗ
5
Айзар Акматов
ЦЗ
18
Кайрат Жыргалбек уулу
ПЗ
10
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
12
Одилжон Абдурахманов
ЦП
21
Фархат Мусабеков
ЦП
22
Алимардон Шукуров
АП
9
Эрнист Батырканов
ЦФ
11
Бекжан Сагынбаев
ЦФ
21
Кай Мерк
ЦФ
Главный тренер
Александр Крестинин
Оман
18
Файиз Аль-Рушейди
ВР
6
Ахмед Аль-Хамиси
ЦЗ
14
Ахмед Аль-Кааби
ЦЗ
16
Халид Аль-Брайки
ЦЗ
10
Джамиль Аль-Яхмади
ЦЗ
0
Mohamed Ramadhan
ЦП
8
Заир Аль-Агбари
ЦП
12
Абдулла Фаваз
ЦП
23
Хариб Аль-Саади
ЦП
0
Mohammed Al Amri
ЦП
17
Nasser Al-Rawahi
ЦФ
11
Мухсен Аль-Гассани
ЦФ
7
Эссам Аль-Субхи
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Киргизия
16
Dastan Alybekov
ВР
17
Суюнтбек Мамыралиев
ЦЗ
6
Кристиан Браузман
ЦЗ
15
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
23
Эрбол Атабаев
ЦП
0
Mirbek Akhmataliev
ЦП
0
Tursunali Rustamov
ЦП
8
Азим Азаров
ЦП
9
Атай Джумашев
ЦП
0
V. Maier
ЦФ
0
Mirlan Murzaev
ЦФ
7
Жоэль Кожо
ЦФ
20
Бахтияр Дуйшобеков
ЦФ
Оман
26
Bilal Al Balushi
ВР
22
Ахмед Аль-Раваи
ВР
3
Фами Дурбейн
ЦЗ
2
Ганим Аль-Абаши
ЦЗ
17
Али Аль-Бусаиди
ЦЗ
5
Матаз Салех
ЦП
20
Мусаб Аль-Мамари
ЦП
9
Омар Аль-Малки
ЦП
0
Omer Fazari
ЦП
0
Sami Al-Hasani
ЦФ
24
Тамим Аль-Балуши
ЦФ
3-2-2-3
1
Токотаев
3
Козубаев
5
Акматов
18
Жыргалбек уулу
12
Абдурахманов
21
Мусабеков
10
Алыкулов
22
Шукуров
21
Мерк
11
Сагынбаев
9
Батырканов
4-5-3
18
Аль-Рушейди
14
Аль-Кааби
16
Аль-Брайки
10
Аль-Яхмади
6
Аль-Хамиси
0
12
Фаваз
23
Аль-Саади
0
8
Аль-Агбари
7
Аль-Субхи
11
Аль-Гассани
17
21
Мусабеков
23
Атабаев
23
Атабаев
21
Мусабеков
22
Шукуров
20
Дуйшобеков
20
Дуйшобеков
22
Шукуров
14
Аль-Кааби
17
Аль-Бусаиди
17
Аль-Бусаиди
14
Аль-Кааби
8
Аль-Агбари
5
Салех
5
Салех
8
Аль-Агбари
12
Фаваз
0
0
12
Фаваз
Остались в запасе
Киргизия
Оман
16
Dastan Alybekov
ВР
17
Суюнтбек Мамыралиев
ЦЗ
6
Кристиан Браузман
ЦЗ
15
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
0
Mirbek Akhmataliev
ЦП
0
Tursunali Rustamov
ЦП
8
Азим Азаров
ЦП
9
Атай Джумашев
ЦП
0
V. Maier
ЦФ
0
Mirlan Murzaev
ЦФ
7
Жоэль Кожо
ЦФ
Главный тренер
Александр Крестинин
26
Bilal Al Balushi
ВР
22
Ахмед Аль-Раваи
ВР
3
Фами Дурбейн
ЦЗ
2
Ганим Аль-Абаши
ЦЗ
20
Мусаб Аль-Мамари
ЦП
9
Омар Аль-Малки
ЦП
0
Sami Al-Hasani
ЦФ
24
Тамим Аль-Балуши
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Остались в запасе
16
Dastan Alybekov
ВР
17
Суюнтбек Мамыралиев
ЦЗ
6
Кристиан Браузман
ЦЗ
15
Амантур Шамурзаев
ЦЗ
0
Mirbek Akhmataliev
ЦП
0
Tursunali Rustamov
ЦП
8
Азим Азаров
ЦП
9
Атай Джумашев
ЦП
0
V. Maier
ЦФ
0
Mirlan Murzaev
ЦФ
7
Жоэль Кожо
ЦФ
Остались в запасе
26
Bilal Al Balushi
ВР
22
Ахмед Аль-Раваи
ВР
3
Фами Дурбейн
ЦЗ
2
Ганим Аль-Абаши
ЦЗ
20
Мусаб Аль-Мамари
ЦП
9
Омар Аль-Малки
ЦП
0
Sami Al-Hasani
ЦФ
24
Тамим Аль-Балуши
ЦФ
Главный тренер
Александр Крестинин
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Статистика матча Киргизия - Оман
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Киргизия
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Киргизия
- : -
23.12.2027
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 1
17.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Китайский Тайбэй
0 : 3
14.11.2026
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
3 : 1
04.10.2026
Ливан
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
5 : 0
28.09.2026
Мальдивы
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
0 : 0
09.06.2026
Палестина
Оман
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Кубок арабских наций, 3 тур
Оман
2 : 1
08.12.2025
Коморские острова
Кубок арабских наций, 2 тур
Оман
0 : 0
05.12.2025
Марокко
Информация о матче
Посещаемость:
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