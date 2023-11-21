Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Филиппины - Индонезия
Филиппины - Индонезия: обзор матча 21 ноября 2023
Филиппины
21.11.2023, вторник, 14:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа F, 2 тур
1 : 1
Завершен
Индонезия
23'
P. Reichelt
70'
S. Ramdani
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филиппины - Индонезия
Замена
D. Villanueva
️️️️
P. Bugas
90'
+5
90'
+3
Замена
Х. Карака
️️️️
Р. Струйк
90'
+3
Замена
A. Fikri
️️️️
Ж. Амат
Желтая карточка
D. Sato
85'
83'
Желтая карточка
Р. Струйк
Замена
J. Baas
️️️️
K. Ingreso
76'
Замена
P. Bugas
️️️️
J. Curran
76'
71'
Замена
R. Sananta
️️️️
Р. Камбуая
70'
ГОЛ! 1:1!
S. Ramdani
Пас отдал
Р. Камбуая
Замена
B. Marañón
️️️️
M. Ott
64'
Желтая карточка
K. Ingreso
53'
Желтая карточка
S. Rublico
52'
46'
Замена
П. Архан
️️️️
Ш. Паттинама
34'
Желтая карточка
S. Ramdani
30'
Замена
Витан
️️️️
С. Уолш
ГОЛ! 1:0!
P. Reichelt
Пас отдал
K. Ingreso
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филиппины
1
Нил Этеридж
ВР
4
Jefferson Tabinas
ЦЗ
0
Carli de Murga
ЦЗ
2
Daisuke Sato
ЦЗ
2
Jesse Curran
ЦП
6
Kevin Ingreso
ЦП
8
Manuel Ott
ЦП
21
Santi Rublico
ЦП
7
Mike Ott
ЦП
10
OJ Porteria
ЦФ
18
Patrick Reichelt
ЦФ
Главный тренер
Карлес Куадрат
Индонезия
12
Эрнандо Ари
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
6
Сэнди Уолш
ЦЗ
5
Ризки Ридхо
ЦЗ
20
Элкан Бэггот
ЦЗ
4
Жорди Амат
ЦЗ
13
Rachmat Irianto
ЦЗ
14
Аснави Мангкуалам
ЦП
15
Рики Камбуая
ЦП
15
Saddil Ramdani
ЦФ
9
Рафаэль Струйк
ЦФ
Главный тренер
Джон Хердман
Филиппины
15
Patrick Deyto
ВР
15
Kevin Ray Mendoza
ВР
39
Pocholo Bugas
ЦЗ
5
Simen Lyngbo
ЦЗ
23
Christian Rontini
ЦЗ
0
Simone Rota
ЦЗ
17
Justin Baas
ЦП
19
Oskari Kekkonen
ЦП
0
Dennis Villanueva
ЦП
0
Jesus Melliza
ЦФ
7
Kenshiro Daniels
ЦФ
0
Bienve Marañón
ЦФ
Индонезия
25
Надео Аргавината
ВР
21
Мухамад Риянди
ВР
12
Пратама Архан
ЦЗ
13
Вахью Прасетьо
ЦЗ
17
Эдо Фебриансия
ЦЗ
16
Arkhan Fikri
ЦП
18
Марк Клок
ЦП
17
Адам Алис
ЦП
7
Ramadhan Sananta
ЦФ
22
Денди Сулистяван
ЦФ
8
Витан
ЦФ
10
Хокки Карака
ЦФ
3-5-2
1
Этеридж
4
0
2
6
8
21
7
2
18
10
3-2-2-2
12
Ари
20
Бэггот
4
Амат
13
5
Ридхо
20
Паттинама
14
Мангкуалам
15
Камбуая
9
Струйк
15
2
39
39
2
6
17
17
6
0
0
7
0
0
7
20
Паттинама
12
Архан
12
Архан
20
Паттинама
4
Амат
16
16
4
Амат
15
Камбуая
7
7
15
Камбуая
6
Уолш
8
Витан
8
Витан
6
Уолш
9
Струйк
10
Карака
10
Карака
9
Струйк
Остались в запасе
Филиппины
Индонезия
15
Patrick Deyto
ВР
15
Kevin Ray Mendoza
ВР
5
Simen Lyngbo
ЦЗ
23
Christian Rontini
ЦЗ
0
Simone Rota
ЦЗ
19
Oskari Kekkonen
ЦП
0
Jesus Melliza
ЦФ
7
Kenshiro Daniels
ЦФ
Главный тренер
Карлес Куадрат
25
Надео Аргавината
ВР
21
Мухамад Риянди
ВР
13
Вахью Прасетьо
ЦЗ
17
Эдо Фебриансия
ЦЗ
18
Марк Клок
ЦП
17
Адам Алис
ЦП
22
Денди Сулистяван
ЦФ
Главный тренер
Джон Хердман
Остались в запасе
15
Patrick Deyto
ВР
15
Kevin Ray Mendoza
ВР
5
Simen Lyngbo
ЦЗ
23
Christian Rontini
ЦЗ
0
Simone Rota
ЦЗ
19
Oskari Kekkonen
ЦП
0
Jesus Melliza
ЦФ
7
Kenshiro Daniels
ЦФ
Остались в запасе
25
Надео Аргавината
ВР
21
Мухамад Риянди
ВР
13
Вахью Прасетьо
ЦЗ
17
Эдо Фебриансия
ЦЗ
18
Марк Клок
ЦП
17
Адам Алис
ЦП
22
Денди Сулистяван
ЦФ
Главный тренер
Карлес Куадрат
Главный тренер
Джон Хердман
Статистика матча Филиппины - Индонезия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Филиппины
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
09.06.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
03.06.2026
Гуам
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таджикистан
1 : 1
31.03.2026
Филиппины
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Мальдивы
0 : 2
18.11.2025
Филиппины
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Филиппины
3 : 1
14.10.2025
Восточный Тимор
Индонезия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
0 : 1
30.03.2026
Болгария
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 2 тур
Ирак
1 : 0
11.10.2025
Индонезия
Информация о матче
Посещаемость:
9880
Новости команд
Все
Филиппины
Индонезия
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
3 октября
3
Азиатская сборная провела матч без игроков, родившихся в этой стране
27 сентября
1
С Россией готова сыграть сборная, которая отстает от нее на 100 мест рейтинга ФИФА
26 июня
35
Индонезия – Мозамбик: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.60
8 июня
Филиппины – Мьянма: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.85
8 июня
С Россией готова сыграть сборная, которая отстает от нее на 100 мест рейтинга ФИФА
26 июня
35
Филиппины – Мьянма: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.85
8 июня
Филиппины – Гуам: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2026
3 июня
Филиппины – Гуам: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 1.40
2 июня
Свен-Горан Эрикссон возглавил сборную Филиппин
2018.10.27 11:37
2
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
3 октября
3
Азиатская сборная провела матч без игроков, родившихся в этой стране
27 сентября
1
Индонезия – Мозамбик: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.60
8 июня
Определились все участники Кубка Азии-2027, который зимой примет Саудовская Аравия
5 июня
1
Индонезия – Болгария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026
30 марта
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+