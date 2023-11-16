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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
ОАЭ - Непал
ОАЭ - Непал: обзор матча 16 ноября 2023
ОАЭ
16.11.2023, четверг, 18:45
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа H, 1 тур
4 : 0
Завершен
Непал
11'
Х. Аль-Хаммади
36'
А. Мабхут (П)
44'
А. Мабхут
45+1'
Ф. Лима
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ОАЭ - Непал
85'
Замена
A. Rai
️️️️
C. Lama
Замена
Т. Аль-Зааби
️️️️
А. Мабхут
76'
Замена
А. Сухаил
️️️️
Ф. Лима
68'
Замена
М. Омар Аль-Аттас
️️️️
Х. Аль-Хаммади
46'
46'
Замена
️️️️
A. Shrestha
Замена
️️️️
А. Рамадан
46'
ГОЛ! 4:0!
Ф. Лима
Пас отдал
А. Рамадан
45'
+1
ГОЛ! 3:0!
А. Мабхут
44'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Мабхут
36'
35'
Желтая карточка
A. Shrestha
18'
Замена
A. Shrestha
️️️️
L. Limbu
ГОЛ! 1:0!
Х. Аль-Хаммади
Пас отдал
А. Салех
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОАЭ
17
Халид Эйса
ВР
25
Зайед Султан
ЦЗ
2
Абдулла Идрис
ЦЗ
4
Халид Хашеми
ЦЗ
12
Халифа Аль-Хаммади
ЦЗ
6
Абдалла Рамадан
ЦП
15
Яхья Надер
ЦП
10
Фабио Лима
ЦП
7
Али Салех
ЦФ
11
Кайо Канедо
ЦФ
7
Али Мабхут
ЦФ
Главный тренер
Махди Али
Непал
16
Kiran Chemjong
ВР
2
Sanish Shrestha
ЦЗ
6
Chhiring Lama
ЦЗ
32
Rohit Chand
ЦП
10
Laken Limbu
ЦП
21
Manish Dangi
ЦП
15
Aashish Chaudhary
ЦФ
14
A. Bista
ЦФ
Главный тренер
Ари Хадка
ОАЭ
1
Али Хасейф
ВР
22
Хассан Хамза
ВР
14
Абдулрахман Салех
ЦЗ
13
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
0
Omar Hussain Haikal
ЦЗ
19
Халед Эбрахейм
ПЗ
9
Ариб Сухаил
ЦП
14
Али Салмин
ЦП
18
Маджид Рашид
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
ЦП
Непал
1
Abishek Baral
ВР
22
Deep Karki
ВР
12
Anjan Rai
ЦЗ
0
Amrit Shrestha
ЦЗ
8
Arik Bista
ЦП
19
Ayush Ghalan
ЦП
9
Sanjeeb Bista
ЦФ
15
Kritish Ratna Chhunju
ЦФ
18
Thapaliya Hisub
ЦФ
4-3-3
17
Эйса
25
Султан
4
Хашеми
12
Аль-Хаммади
2
Идрис
6
Рамадан
15
Надер
10
Лима
7
Мабхут
11
Канедо
7
Салех
2-3-2
16
2
6
32
10
21
14
15
12
Аль-Хаммади
13
Аль-Аттас
13
Аль-Аттас
12
Аль-Хаммади
10
Лима
9
Сухаил
9
Сухаил
10
Лима
7
Мабхут
8
Аль-Зааби
8
Аль-Зааби
7
Мабхут
6
12
12
6
10
0
0
10
Остались в запасе
ОАЭ
Непал
19
Халед Эбрахейм
ПЗ
1
Али Хасейф
ВР
22
Хассан Хамза
ВР
14
Абдулрахман Салех
ЦЗ
0
Omar Hussain Haikal
ЦЗ
14
Али Салмин
ЦП
18
Маджид Рашид
ЦП
Главный тренер
Махди Али
1
Abishek Baral
ВР
22
Deep Karki
ВР
8
Arik Bista
ЦП
19
Ayush Ghalan
ЦП
9
Sanjeeb Bista
ЦФ
15
Kritish Ratna Chhunju
ЦФ
18
Thapaliya Hisub
ЦФ
Главный тренер
Ари Хадка
Остались в запасе
19
Халед Эбрахейм
ПЗ
1
Али Хасейф
ВР
22
Хассан Хамза
ВР
14
Абдулрахман Салех
ЦЗ
0
Omar Hussain Haikal
ЦЗ
14
Али Салмин
ЦП
18
Маджид Рашид
ЦП
Остались в запасе
1
Abishek Baral
ВР
22
Deep Karki
ВР
8
Arik Bista
ЦП
19
Ayush Ghalan
ЦП
9
Sanjeeb Bista
ЦФ
15
Kritish Ratna Chhunju
ЦФ
18
Thapaliya Hisub
ЦФ
Главный тренер
Махди Али
Главный тренер
Ари Хадка
Статистика матча ОАЭ - Непал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
ОАЭ
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Йемен
- : -
23.12.2027
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
4 : 2
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
12.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Непал
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Непал
0 : 1
31.03.2026
Лаос
Товарищеские матчи. Сборные
Непал
0 : 0
26.03.2026
Гонконг
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Непал
0 : 1
18.11.2025
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
Бангладеш
2 : 2
13.11.2025
Непал
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Непал
0 : 1
14.10.2025
Вьетнам
Информация о матче
Посещаемость:
3640
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