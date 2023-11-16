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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Оман - Китайский Тайбэй
Оман - Китайский Тайбэй: обзор матча 16 ноября 2023
Оман
16.11.2023, четверг, 18:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа D, 1 тур
3 : 0
Завершен
Китайский Тайбэй
17'
О. Аль-Малки
41'
А. Аль-Кааби
90'
М. Салех
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оман - Китайский Тайбэй
ГОЛ! 3:0!
М. Салех
Пас отдал
Д. Аль-Яхмади
90'
90'
Замена
C. Ting-yang
️️️️
C. Wu
Желтая карточка
А. Аль-Кааби
86'
72'
Замена
T. Shao-chieh
️️️️
A. Kouamé
Замена
М. Аль-Гассани
️️️️
О. Аль-Малки
66'
Замена
М. Салех
️️️️
З. Аль-Агбари
66'
62'
Желтая карточка
A. Kouamé
ГОЛ! 2:0!
А. Аль-Кааби
41'
ГОЛ! 1:0!
О. Аль-Малки
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оман
18
Файиз Аль-Рушейди
ВР
16
Халид Аль-Брайки
ЦЗ
13
Amjad Al-Harthi
ЦЗ
10
Джамиль Аль-Яхмади
ЦЗ
14
Ахмед Аль-Кааби
ЦЗ
23
Хариб Аль-Саади
ЦП
8
Заир Аль-Агбари
ЦП
12
Абдулла Фаваз
ЦП
9
Омар Аль-Малки
ЦП
0
Mohammed Al Amri
ЦП
7
Эссам Аль-Субхи
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Китайский Тайбэй
1
Pan Wen-Chieh
ВР
6
Chen Wei-chuan
ЦЗ
27
Shao-Chi Fong
ЦЗ
16
Geon-Myeong Wang
ЦЗ
17
Po Liang Chen
ЦП
6
Chao Ming-hsiu
ЦП
11
Chun-Ching Wu
ЦП
8
Wu Yen-shu
ЦП
9
Yao-Hsing Yu
ЦФ
10
Ange Kouamé
ЦФ
14
Chen Chao-an
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Росс
Оман
22
Ахмед Аль-Раваи
ВР
0
Juma Al-Habsi
ЦЗ
6
Ахмед Аль-Хамиси
ЦЗ
17
Али Аль-Бусаиди
ЦЗ
3
Фами Дурбейн
ЦЗ
2
Ганим Аль-Абаши
ЦЗ
5
Матаз Салех
ЦП
20
Мусаб Аль-Мамари
ЦП
0
Omer Fazari
ЦП
24
Тамим Аль-Балуши
ЦФ
11
Мухсен Аль-Гассани
ЦФ
Китайский Тайбэй
1
Huang Chiu Lin
ВР
0
Shin-an Shih
ВР
5
Meng-Hsin Liang
ЦЗ
15
Tzu-Ming Huang
ЦЗ
4
Chen Ting-yang
ЦЗ
12
Wen Chih-Hao
ЦП
6
Meng-Cheng Tsai
ЦП
4
Tu Shao-chieh
ЦП
0
Hsiang-Wei Lee
ЦП
0
Yu-Ting Ko
ЦФ
18
Yu Chia Huang
ЦФ
4-5-1
18
Аль-Рушейди
16
Аль-Брайки
10
Аль-Яхмади
14
Аль-Кааби
13
8
Аль-Агбари
12
Фаваз
9
Аль-Малки
0
23
Аль-Саади
7
Аль-Субхи
3-4-3
1
6
27
16
6
11
8
17
14
10
9
8
Аль-Агбари
5
Салех
5
Салех
8
Аль-Агбари
9
Аль-Малки
11
Аль-Гассани
11
Аль-Гассани
9
Аль-Малки
11
4
4
11
10
4
4
10
Остались в запасе
Оман
Китайский Тайбэй
22
Ахмед Аль-Раваи
ВР
0
Juma Al-Habsi
ЦЗ
6
Ахмед Аль-Хамиси
ЦЗ
17
Али Аль-Бусаиди
ЦЗ
3
Фами Дурбейн
ЦЗ
2
Ганим Аль-Абаши
ЦЗ
20
Мусаб Аль-Мамари
ЦП
0
Omer Fazari
ЦП
24
Тамим Аль-Балуши
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
1
Huang Chiu Lin
ВР
0
Shin-an Shih
ВР
5
Meng-Hsin Liang
ЦЗ
15
Tzu-Ming Huang
ЦЗ
12
Wen Chih-Hao
ЦП
6
Meng-Cheng Tsai
ЦП
0
Hsiang-Wei Lee
ЦП
0
Yu-Ting Ko
ЦФ
18
Yu Chia Huang
ЦФ
Главный тренер
Мэтт Росс
Остались в запасе
22
Ахмед Аль-Раваи
ВР
0
Juma Al-Habsi
ЦЗ
6
Ахмед Аль-Хамиси
ЦЗ
17
Али Аль-Бусаиди
ЦЗ
3
Фами Дурбейн
ЦЗ
2
Ганим Аль-Абаши
ЦЗ
20
Мусаб Аль-Мамари
ЦП
0
Omer Fazari
ЦП
24
Тамим Аль-Балуши
ЦФ
Остались в запасе
1
Huang Chiu Lin
ВР
0
Shin-an Shih
ВР
5
Meng-Hsin Liang
ЦЗ
15
Tzu-Ming Huang
ЦЗ
12
Wen Chih-Hao
ЦП
6
Meng-Cheng Tsai
ЦП
0
Hsiang-Wei Lee
ЦП
0
Yu-Ting Ko
ЦФ
18
Yu Chia Huang
ЦФ
Главный тренер
Поль Ле Гуэн
Главный тренер
Мэтт Росс
Статистика матча Оман - Китайский Тайбэй
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Оман
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Кувейт
- : -
23.12.2027
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
0 : 0
09.06.2026
Кувейт
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Кубок арабских наций, 3 тур
Оман
2 : 1
08.12.2025
Коморские острова
Кубок арабских наций, 2 тур
Оман
0 : 0
05.12.2025
Марокко
Китайский Тайбэй
Товарищеские матчи. Сборные
Китайский Тайбэй
0 : 3
14.11.2026
Киргизия
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 0
11.11.2026
Китайский Тайбэй
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Китайский Тайбэй
1 : 3
31.03.2026
Шри-Ланка
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Туркменистан
3 : 1
18.11.2025
Китайский Тайбэй
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Китайский Тайбэй
1 : 6
14.10.2025
Таиланд
Информация о матче
Посещаемость:
4155
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