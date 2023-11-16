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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Таджикистан - Иордания
Таджикистан - Иордания: обзор матча 16 ноября 2023
Таджикистан
16.11.2023, четверг, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа G, 1 тур
1 : 1
Завершен
Иордания
89'
Ш. Самиев
90+3'
Я. Аль-Наймат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Таджикистан - Иордания
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
Я. Аль-Наймат
ГОЛ! 1:0!
Ш. Самиев
89'
Замена
Ш. Самиев
️️️️
Р. Соиров
74'
17'
Желтая карточка
А. Насиб
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таджикистан
1
Рустам Ятимов
ВР
6
Вахдат Ханонов
ЦЗ
5
Манучехр Сафаров
ЦЗ
2
Зоир Джурабоев
ЦЗ
19
Ахтам Назаров
ЦЗ
8
Амирбек Джурабоев
ЦП
17
Эхсон Панджшанбе
ЦП
10
Алишер Джалилов
ЦП
9
Рустам Соиров
ЦФ
7
Парвизджон Умарбаев
ЦФ
13
Амадони Камолов
ЦФ
Главный тренер
Петар Шегрт
Иордания
2
Мохаммад Абу Хашиш
ЦЗ
17
Салем Аль-Аджалин
ЦЗ
3
Абдалла Насиб
ЦЗ
23
Эхсан Хаддад
ЦЗ
14
Раджаеи Айед
ЦП
21
Низар Аль-Рашдан
ЦП
8
Нур Аль-Равабде
ЦП
10
Муса Аль-Тамари
ПВ
11
Язан Аль-Наймат
ЦФ
9
Али Ольван
ЦФ
Главный тренер
Рэй Уилкинс
Таджикистан
23
Мухриддин Хасанов
ВР
16
Далер Баротов
ВР
4
Содикджон Курбонов
ЦЗ
4
Холмурод Назаров
ЦЗ
3
Табрез Исломов
ЦЗ
11
Мухаммаджон Рахимов
ЦП
18
Руслан Хайлоев
ЦП
20
Алиджони Айни
АП
22
Шахром Самиев
ЦФ
15
Шервони Мабатшоев
ЦФ
11
Нуриддин Хамрокулов
ЦФ
Иордания
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
0
Mustafa Eid
ЦЗ
4
Бара Мареи
ЦЗ
16
Ферас Шелбай
ЦЗ
28
Анас Аль-Авадат
ЦП
0
Amin Al Shanaineh
ЦП
18
Салех Ратиб
ЦП
25
Mahmoud Shawkat
ЦП
0
Obieda Al-Samrieh
ЦП
20
Моаннад Абу Таха
ЦП
4-3-3
1
Ятимов
6
Ханонов
2
Джурабоев
19
Назаров
5
Сафаров
8
Джурабоев
17
Панджшанбе
10
Джалилов
13
Камолов
7
Умарбаев
9
Соиров
4-3-1-2
17
Аль-Аджалин
3
Насиб
23
Хаддад
2
Абу Хашиш
14
Айед
21
Аль-Рашдан
8
Аль-Равабде
10
Аль-Тамари
9
Ольван
11
Аль-Наймат
9
Соиров
22
Самиев
22
Самиев
9
Соиров
Остались в запасе
Таджикистан
Иордания
23
Мухриддин Хасанов
ВР
16
Далер Баротов
ВР
4
Содикджон Курбонов
ЦЗ
4
Холмурод Назаров
ЦЗ
3
Табрез Исломов
ЦЗ
11
Мухаммаджон Рахимов
ЦП
18
Руслан Хайлоев
ЦП
20
Алиджони Айни
АП
15
Шервони Мабатшоев
ЦФ
11
Нуриддин Хамрокулов
ЦФ
Главный тренер
Петар Шегрт
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
0
Mustafa Eid
ЦЗ
4
Бара Мареи
ЦЗ
16
Ферас Шелбай
ЦЗ
28
Анас Аль-Авадат
ЦП
0
Amin Al Shanaineh
ЦП
18
Салех Ратиб
ЦП
25
Mahmoud Shawkat
ЦП
0
Obieda Al-Samrieh
ЦП
20
Моаннад Абу Таха
ЦП
Главный тренер
Рэй Уилкинс
Остались в запасе
23
Мухриддин Хасанов
ВР
16
Далер Баротов
ВР
4
Содикджон Курбонов
ЦЗ
4
Холмурод Назаров
ЦЗ
3
Табрез Исломов
ЦЗ
11
Мухаммаджон Рахимов
ЦП
18
Руслан Хайлоев
ЦП
20
Алиджони Айни
АП
15
Шервони Мабатшоев
ЦФ
11
Нуриддин Хамрокулов
ЦФ
Остались в запасе
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
0
Mustafa Eid
ЦЗ
4
Бара Мареи
ЦЗ
16
Ферас Шелбай
ЦЗ
28
Анас Аль-Авадат
ЦП
0
Amin Al Shanaineh
ЦП
18
Салех Ратиб
ЦП
25
Mahmoud Shawkat
ЦП
0
Obieda Al-Samrieh
ЦП
20
Моаннад Абу Таха
ЦП
Главный тренер
Петар Шегрт
Главный тренер
Рэй Уилкинс
Статистика матча Таджикистан - Иордания
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Таджикистан
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
2 : 4
28.09.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
1 : 1
09.06.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
3 : 1
05.06.2026
Индия
Иордания
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
Чемпионат мира, 3 тур
Иордания
1 : 3
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Аргентина
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