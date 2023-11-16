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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Таиланд - Китай
Таиланд - Китай: обзор матча 16 ноября 2023
Таиланд
16.11.2023, четверг, 15:30
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа C, 1 тур
1 : 2
Завершен
Китай
23'
С. Юйен
29'
В. Лей
74'
Ш. Ван
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Таиланд - Китай
86'
Замена
Ш. Ву
️️️️
Ш. Цзян
85'
Желтая карточка
Д. Ванг
77'
Замена
В. Дай
️️️️
Ш. Вей
Замена
N. Selanon
️️️️
T. Do
75'
Замена
С. Чайдед
️️️️
Б. Пхала
75'
Замена
Э. Панья
️️️️
C. Songkrasin
75'
74'
ГОЛ! 1:2!
Ш. Ван
Пас отдал
П. Си
71'
Желтая карточка
С. Ву
64'
Желтая карточка
Ш. Ван
Замена
K. Deeromram
️️️️
P. Anan
63'
60'
Замена
Я. Лю
️️️️
Л. Ли
60'
Замена
Ш. Ван
️️️️
L. Ke
46'
Замена
П. Си
️️️️
Б. Лю
Замена
M. Bihr
️️️️
П. Хемвибун
35'
29'
ГОЛ! 1:1!
В. Лей
Пас отдал
Ш. Вей
ГОЛ! 1:0!
С. Юйен
Пас отдал
С. Сарачат
23'
19'
Желтая карточка
Ч. Линьпен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таиланд
1
Пативат Хаммаи
ВР
3
Панса Хемвибун
ЦЗ
5
Тиратон Бунматан
ЦЗ
5
Критсада Каман
ЦЗ
0
Tristan Do
ЦП
11
Бордин Пхала
ЦП
15
Pokklaw Anan
ЦП
6
Сарач Юйен
ЦП
7
Супачок Сарачат
ЦП
18
Chanathip Songkrasin
ЦФ
10
Супанат Муеанта
ЦФ
Главный тренер
Масатада Исии
Китай
1
Цзюньлин Янь
ВР
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
28
Шэнлун Цзян
ЦЗ
4
Лей Ли
ЦЗ
5
Чжан Линьпен
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
15
Си Ву
ЦП
0
Li Ke
ЦП
21
Биньбинь Лю
ЦП
10
Шихао Вей
ЦП
11
Лонг Тан
ЦФ
Главный тренер
Цзяи Шао
Таиланд
23
Kampol Pathom-attakul
ВР
20
Саранон Ануин
ВР
4
Manuel Bihr
ЦЗ
4
Элиас Дола
ЦЗ
13
Nitipong Selanon
ЦЗ
2
Kevin Deeromram
ЦЗ
19
Chalermsak Aukkee
ЦЗ
17
Эканит Панья
ЦП
22
Виратеп Помпан
ЦП
16
Phitiwat Sukjitthammakul
ЦП
9
Супачай Чайдед
ЦФ
10
Тирасил Дангда
ЦФ
Китай
12
Дянзуо Лю
ВР
14
Далей Ванг
ВР
5
Шаоконг Ву
ЦЗ
19
Янг Лю
ЦП
8
Тианий Гао
ЦП
10
Пенгфей Си
ЦП
11
Вай-Цун Дай
ЦП
6
Шанюань Ван
ЦП
11
Лянмин Линь
ЦП
29
Пу Чен
ЦФ
0
Xie Weijun
ЦФ
9
Юнин Чжан
ЦФ
3-5-2
1
Хаммаи
3
Хемвибун
5
Бунматан
5
Каман
11
Пхала
15
6
Юйен
7
Сарачат
0
10
Муеанта
18
4-4-1-1
1
Янь
28
Цзян
4
Ли
5
Линьпен
5
Чжу
0
21
Лю
10
Вей
15
Ву
7
Лей
11
Тан
3
Хемвибун
4
4
3
Хемвибун
0
13
13
0
15
2
2
15
18
17
Панья
17
Панья
18
11
Пхала
9
Чайдед
9
Чайдед
11
Пхала
28
Цзян
5
Ву
5
Ву
28
Цзян
4
Ли
19
Лю
19
Лю
4
Ли
21
Лю
10
Си
10
Си
21
Лю
10
Вей
11
Дай
11
Дай
10
Вей
0
6
Ван
6
Ван
0
Остались в запасе
Таиланд
Китай
23
Kampol Pathom-attakul
ВР
20
Саранон Ануин
ВР
4
Элиас Дола
ЦЗ
19
Chalermsak Aukkee
ЦЗ
22
Виратеп Помпан
ЦП
16
Phitiwat Sukjitthammakul
ЦП
10
Тирасил Дангда
ЦФ
Главный тренер
Масатада Исии
12
Дянзуо Лю
ВР
14
Далей Ванг
ВР
8
Тианий Гао
ЦП
11
Лянмин Линь
ЦП
29
Пу Чен
ЦФ
0
Xie Weijun
ЦФ
9
Юнин Чжан
ЦФ
Главный тренер
Цзяи Шао
Остались в запасе
23
Kampol Pathom-attakul
ВР
20
Саранон Ануин
ВР
4
Элиас Дола
ЦЗ
19
Chalermsak Aukkee
ЦЗ
22
Виратеп Помпан
ЦП
16
Phitiwat Sukjitthammakul
ЦП
10
Тирасил Дангда
ЦФ
Остались в запасе
12
Дянзуо Лю
ВР
14
Далей Ванг
ВР
8
Тианий Гао
ЦП
11
Лянмин Линь
ЦП
29
Пу Чен
ЦФ
0
Xie Weijun
ЦФ
9
Юнин Чжан
ЦФ
Главный тренер
Масатада Исии
Главный тренер
Цзяи Шао
Статистика матча Таиланд - Китай
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Таиланд
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 0
09.06.2026
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
2 : 2
05.06.2026
Кувейт
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таиланд
2 : 1
31.03.2026
Туркменистан
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Шри-Ланка
0 : 4
18.11.2025
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Таиланд
3 : 2
13.11.2025
Сингапур
Китай
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 0
14.11.2026
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 1
06.10.2026
Таджикистан
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Информация о матче
Посещаемость:
35009
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