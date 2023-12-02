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Англия. Кубок
Стивенидж - Порт Вейл
Стивенидж - Порт Вейл: обзор матча 02 декабря 2023
Стивенидж
02.12.2023, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/64 финала
1 : 1
Завершен
Порт Вейл
69'
Д. Рид
76'
Ф. Ожо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стивенидж - Порт Вейл
90'
+6
Желтая карточка
Д. Лоу
Желтая карточка
Л. Джеймс-Уилдин
90'
+3
87'
Замена
А. Яковитти
️️️️
Р. Уолтерс
Замена
Н. Фримен
️️️️
B. Thompson
83'
81'
Желтая карточка
У. Икпеазу
Желтая карточка
К. Пьерджанни
81'
Желтая карточка
Д. Рид
80'
78'
Желтая карточка
Р. Лофт
76'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Ожо
ГОЛ! 1:0!
Д. Рид
Пас отдал
Х. Уайт
69'
Желтая карточка
Т. Эшби-Хэммонд
63'
62'
Замена
Р. Лофт
️️️️
К. Грант
62'
Замена
У. Икпеазу
️️️️
И. Числетт
Замена
H. Neal
️️️️
Ф. Барнс
61'
Замена
Х. Уайт
️️️️
А. МакДональд
61'
Замена
А. Прессли
️️️️
E. List
61'
28'
Замена
Г. Мэсси
️️️️
Д. Плант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стивенидж
1
Тайе Эшби-Хэммонд
ВР
26
Дэн Батлер
ЛЗ
5
Карл Пьерджанни
ЦЗ
5
Финли Барнс
ЦЗ
11
Джордан Робертс
ЛВ
14
Александер МакДональд
ПВ
9
Джейми Рид
ЦФ
15
Terence Vancooten
ЦФ
2
Лютер Джеймс-Уилдин
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
10
E. List
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
5
Натан Смит
ЦЗ
15
Джесси Дебра
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
10
Том Санг
ОП
8
Бен Гэррити
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
38
Рис Уолтерс
ЦП
23
Итан Числетт
АП
26
Джеймс Плант
ПВ
Главный тренер
Энди Кросби
Стивенидж
47
Кристиан Хеги
ВР
25
Рис Ханнам
ЛЗ
18
Кейн Смит
ПЗ
4
Harrison Neal
ЦП
22
Ник Фримен
ЦП
19
Аарон Прессли
ЦФ
7
Харви Уайт
ЦФ
23
Чарли Макнил
ЦФ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
24
Льюис Касс
ЦЗ
4
Кофи Балмер
ЦЗ
11
Том Конлон
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
12
Бэйли Дипепа
ЦФ
21
Райан Лофт
ЦФ
3-2-5
1
Эшби-Хэммонд
26
Батлер
5
Барнс
5
Пьерджанни
11
Робертс
14
МакДональд
15
10
8
2
Джеймс-Уилдин
9
Рид
2-2-4-2
1
Рипли
5
Смит
15
Дебра
16
Лоу
10
Санг
14
Ожо
8
Грант
38
Уолтерс
8
Гэррити
26
Плант
23
Числетт
5
Барнс
4
4
5
Барнс
8
22
Фримен
22
Фримен
8
10
19
Прессли
19
Прессли
10
14
МакДональд
7
Уайт
7
Уайт
14
МакДональд
38
Уолтерс
4
Яковитти
4
Яковитти
38
Уолтерс
26
Плант
19
Мэсси
19
Мэсси
26
Плант
23
Числетт
9
Икпеазу
9
Икпеазу
23
Числетт
8
Грант
21
Лофт
21
Лофт
8
Грант
Остались в запасе
Стивенидж
Порт Вейл
47
Кристиан Хеги
ВР
25
Рис Ханнам
ЛЗ
18
Кейн Смит
ПЗ
23
Чарли Макнил
ЦФ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
13
Джейсон Леутвилер
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
4
Кофи Балмер
ЦЗ
11
Том Конлон
ЦП
12
Бэйли Дипепа
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Остались в запасе
47
Кристиан Хеги
ВР
25
Рис Ханнам
ЛЗ
18
Кейн Смит
ПЗ
23
Чарли Макнил
ЦФ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
4
Кофи Балмер
ЦЗ
11
Том Конлон
ЦП
12
Бэйли Дипепа
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Главный тренер
Энди Кросби
Статистика матча Стивенидж - Порт Вейл
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
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Англия. Вторая лига, 13 тур
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2 : 0
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