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Расписание матчей
Англия. Кубок
Крю Александра - Бристоль Роверс
Крю Александра - Бристоль Роверс: обзор матча 12 декабря 2023
Крю Александра
12.12.2023, вторник, 22:45
Англия. Кубок, 1/64 финала
2 : 4
Завершен
Бристоль Роверс
65'
Э. Невитт
73'
А. Роу
18'
Д. Маркиз
25'
Д. Уилсон
42'
Э. Эванс
49'
Р. Куни (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крю Александра - Бристоль Роверс
Замена
Ч. Финни
️️️️
А. Роу
86'
74'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Р. Вудс
74'
Замена
J. Brown
️️️️
Д. Маркиз
ГОЛ! 2:4!
А. Роу
73'
65'
Желтая карточка
К. Тэйлор
ГОЛ! 1:4!
Э. Невитт
Пас отдал
Р. Адебизи
65'
Замена
Э. Невитт
️️️️
Л. Биллингтон
59'
Замена
Ч. Колкетт
️️️️
Ш. Трейси
59'
59'
Замена
G. Ward
️️️️
С. Финли
Желтая карточка
К. Бейкер-Ричардсон
55'
49'
ГОЛ в свои ворота! 0:4!
Р. Куни
49'
Замена
J. Grant
️️️️
Д. Уилсон
46'
Замена
Л. Томас
️️️️
Д. Хант
42'
ГОЛ! 0:3!
Э. Эванс
Пас отдал
Д. Хант
41'
Желтая карточка
Д. Маркиз
Желтая карточка
Л. Оффорд
40'
25'
ГОЛ! 0:2!
Д. Уилсон
Пас отдал
Э. Эванс
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Маркиз
Пас отдал
С. Финли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
3
Рио Адебизи
ЛЗ
6
Люк Оффорд
ЦЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
5
Мики Деметриу
ЦЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
8
Конор Томас
ЦП
10
Джо Уайт
АП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Бристоль Роверс
13
Мэттью Кокс
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
6
Джеймс Уилсон
ЦЗ
4
Тристан Крама
ЦЗ
32
Джек Хант
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
8
Сэм Финли
ЦП
14
Энтони Эванс
ЦП
20
Харви Вейл
АП
27
Джон Маркиз
ЦФ
10
Аарон Коллинз
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
35
Натан Робинсон
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
44
Чарли Колкетт
ЦП
14
Чарли Финни
ЦП
20
Эллиот Невитт
ЦФ
Бристоль Роверс
35
Matthew Hall
ВР
26
Ламаре Богарде
ЦП
16
Люк Томас
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
4
Joshua Grant
ЦФ
28
Grant Ward
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Дэвис
2
Биллингтон
5
Деметриу
4
3
Адебизи
6
Оффорд
11
Роу
8
Томас
10
Уайт
10
Трейси
19
Бейкер-Ричардсон
4-3-1-2
13
Кокс
6
Уилсон
4
Крама
32
Хант
26
Тэйлор
18
Вудс
8
Финли
14
Эванс
20
Вейл
10
Коллинз
27
Маркиз
2
Куни
2
Куни
10
Трейси
44
Колкетт
44
Колкетт
10
Трейси
11
Роу
14
Финни
14
Финни
11
Роу
2
Биллингтон
20
Невитт
20
Невитт
2
Биллингтон
32
Хант
16
Томас
16
Томас
32
Хант
18
Вудс
7
Синклейр
7
Синклейр
18
Вудс
6
Уилсон
4
4
6
Уилсон
8
Финли
28
28
8
Финли
27
Маркиз
20
20
27
Маркиз
Остались в запасе
Крю Александра
Бристоль Роверс
1
Том Бут
ВР
35
Натан Робинсон
ЦЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
Главный тренер
Ли Белл
35
Matthew Hall
ВР
26
Ламаре Богарде
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
35
Натан Робинсон
ЦЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
Остались в запасе
35
Matthew Hall
ВР
26
Ламаре Богарде
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Главный тренер
Шон Норс
Статистика матча Крю Александра - Бристоль Роверс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Информация о матче
Стадион:
Морнфлейк
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Крю Александра
Бристоль Роверс
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
2023.01.18 09:12
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
2022.05.08 00:25
1
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
2020.01.15 00:58
1
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
Игроки «Бристоль Роверс» Бартона побрились наголо и собрали деньги, поддержав борющегося с раком одноклубника
2023.01.18 09:12
«Бристоль Роверс» для выхода в Лигу 1 нужно было победить в последнем туре с разницей 5+ голов. Они обыграли соперника 7:0
2022.05.08 00:25
1
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
Кубок Англии. «Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» и другие результаты 1/32 финала
2020.01.15 00:58
1
Scotsman: российский клуб борется с «Селтиком» и «Спортингом» за подписание словенского форварда Спорара
2020.01.08 07:42
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