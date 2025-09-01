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Алжир - Ботсвана

01.09.2025, Понедельник, 00:00 мск Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур Алжир - Ботсвана
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Матч еще не начался
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2023/2024), группа s
Первый этап, 5 тур
17 марта, понедельник 00:00 Ботсвана Алжир
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Алжир 0 0 0 0 0:0 0 0
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Россия
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