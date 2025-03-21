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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Гана - Чад
Гана - Чад: обзор матча 21 марта 2025
Гана
21.03.2025, пятница, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа I, 5 тур
5 : 0
Завершен
Чад
2'
А. Семеньо
32'
И. Уильямс
37'
Ж. Айю (П)
57'
М. Салису
69'
Э. Нуама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гана - Чад
Замена
L. Agyekum
️️️️
Т. Парти
83'
Замена
Ж. Опоку
️️️️
М. Салису
81'
72'
Замена
M. Abakar
️️️️
M. Yannick
72'
Замена
B. Azaz Goudja
️️️️
Y. Allarabaye
Замена
А. Франсис
️️️️
Э. Нуама
71'
Замена
К. Сулемана
️️️️
А. Семеньо
71'
ГОЛ! 5:0!
Э. Нуама
Пас отдал
Ж. Айю
69'
ГОЛ! 4:0!
М. Салису
Пас отдал
Э. Нуама
57'
51'
Желтая карточка
F. Djoeta
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Ж. Айю
37'
ГОЛ! 2:0!
И. Уильямс
Пас отдал
К. Шиндлер
32'
31'
Желтая карточка
M. Thiam
27'
Желтая карточка
Y. Allarabaye
ГОЛ! 1:0!
А. Семеньо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гана
16
Бенджамин Асаре
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
23
Александер Джику
ЦЗ
6
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кингсли Шиндлер
ПЗ
24
Эрнест Нуама
ЛВ
5
Томас Парти
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
19
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Антуан Семеньо
ЦФ
9
Жордан Айю
ЦФ
Чад
22
Jourdain Mbaynassem
ВР
21
Gabkala Daba
ЦЗ
6
Mahamat Thiam
ЦЗ
19
Haroun Khamis
ЦЗ
19
Ahmat Abakar
ЦЗ
4
Felix Noubara
ЦЗ
6
Issa Hassaballah
ЦП
17
Yves Allarabaye
ЦП
5
Frederic Djoeta
ЦП
7
Ali Mahamat Adam
ЦФ
9
Masra Yannick
ЦФ
Главный тренер
Кевин Никайс
Гана
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
12
Джо Воллакотт
ВР
21
Эбенезер Аннан
ЦЗ
18
Жером Опоку
ЦЗ
8
Kamaradini Mamudu
ЦЗ
4
Razak Simpson
ЦЗ
4
Йонас Аджетей
ЦЗ
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
17
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
15
Lawrence Agyekum
ЦП
19
Абу Франсис
АП
24
Джерри Африйе
ЦФ
Чад
16
Eli Mathieu Adoassou
ВР
1
Abdraman Ekiang Barka
ВР
1
Eli Mathieu Adoassou
ВР
2
Mahamat Abdoulaye
ЦЗ
12
Moral Djimhotoum
ЦЗ
19
Noël Allaramadji
ЦЗ
2
Mahamat Abdoulaye
ЦЗ
20
Benjamin Merba
ЦП
13
Joel Djingar
ЦП
14
Abdoulaye Difane
ЦП
18
Mahamat Abakar
ЦФ
22
Abakar Goukouni
ЦФ
9
Fabien Djedanoum
ЦФ
11
Brahim Azaz Goudja
ЦФ
4-1-2-3
16
Асаре
14
Менса
23
Джику
6
Салису
2
Шиндлер
5
Парти
24
Нуама
20
Кудус
9
Айю
11
Семеньо
19
Уильямс
3-2-3-2
22
19
19
4
21
6
6
17
5
9
7
6
Салису
18
Опоку
18
Опоку
6
Салису
5
Парти
15
15
5
Парти
24
Нуама
19
Франсис
19
Франсис
24
Нуама
11
Семеньо
22
Сулемана
22
Сулемана
11
Семеньо
9
18
18
9
17
11
11
17
Остались в запасе
Гана
Чад
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
12
Джо Воллакотт
ВР
21
Эбенезер Аннан
ЦЗ
8
Kamaradini Mamudu
ЦЗ
4
Razak Simpson
ЦЗ
4
Йонас Аджетей
ЦЗ
17
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
24
Джерри Африйе
ЦФ
16
Eli Mathieu Adoassou
ВР
1
Abdraman Ekiang Barka
ВР
1
Eli Mathieu Adoassou
ВР
2
Mahamat Abdoulaye
ЦЗ
12
Moral Djimhotoum
ЦЗ
19
Noël Allaramadji
ЦЗ
2
Mahamat Abdoulaye
ЦЗ
20
Benjamin Merba
ЦП
13
Joel Djingar
ЦП
14
Abdoulaye Difane
ЦП
22
Abakar Goukouni
ЦФ
9
Fabien Djedanoum
ЦФ
Главный тренер
Кевин Никайс
Остались в запасе
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
12
Джо Воллакотт
ВР
21
Эбенезер Аннан
ЦЗ
8
Kamaradini Mamudu
ЦЗ
4
Razak Simpson
ЦЗ
4
Йонас Аджетей
ЦЗ
17
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
24
Джерри Африйе
ЦФ
Остались в запасе
16
Eli Mathieu Adoassou
ВР
1
Abdraman Ekiang Barka
ВР
1
Eli Mathieu Adoassou
ВР
2
Mahamat Abdoulaye
ЦЗ
12
Moral Djimhotoum
ЦЗ
19
Noël Allaramadji
ЦЗ
2
Mahamat Abdoulaye
ЦЗ
20
Benjamin Merba
ЦП
13
Joel Djingar
ЦП
14
Abdoulaye Difane
ЦП
22
Abakar Goukouni
ЦФ
9
Fabien Djedanoum
ЦФ
Главный тренер
Кевин Никайс
Статистика матча Гана - Чад
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Чад
Товарищеские матчи. Сборные
Чад
2 : 2
17.11.2025
Мозамбик
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Чад
2 : 3
12.10.2025
ЦАР
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Чад
0 : 2
08.10.2025
Мали
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Мадагаскар
3 : 1
08.09.2025
Чад
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Чад
1 : 1
04.09.2025
Гана
Информация о матче
Стадион:
Accra Sports Stadium, Accra
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