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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Малави - Намибия
Малави - Намибия: обзор матча 20 марта 2025
Малави
20.03.2025, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа H, 5 тур
0 : 1
Завершен
Намибия
40'
П. Тьюеза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Малави - Намибия
86'
Желтая карточка
E. Kambindu
Замена
L. Nkhoma
️️️️
W. Mpinganjira
80'
77'
Замена
Ж. Каматука
️️️️
Д. Хотто
76'
Замена
Б. Музеу
️️️️
П. Шалулиле
76'
Замена
E. Kambindu
️️️️
П. Тьюеза
61'
Желтая карточка
Э. Маова
Замена
C.
️️️️
Г. Мханго
53'
40'
ГОЛ! 0:1!
П. Тьюеза
Пас отдал
П. Шалулиле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малави
16
Вильям Тхоле
ВР
5
Деннис Чембези
ЦЗ
12
Alick Lungu
ЦЗ
15
Гомезгани Чирва
ПЗ
3
Чарльз Петро
ОП
13
Patrick Mwaungulu
ЦП
17
Yankho Singo
ЦП
6
Lloyd Aaron
ЦП
7
Wisdom Mpinganjira
ЦП
11
Габадинхо Мханго
ЦФ
9
Ричард Мбулу
ЦФ
Главный тренер
Марио Мариница
Намибия
23
Эдвард Маова
ВР
18
Апроциус Петрус
ЛЗ
4
Риаан Анамуб
ЛЗ
5
Чарльз Амбира
ЦЗ
0
Серджио Дамасеб
ЦЗ
17
Bofinasius Joseph
ЦЗ
10
Принс Тьюеза
ЛВ
7
Деон Хотто
ЛВ
6
Нгеро Катуа
ЦП
21
Dynamo Fredericks
ЦП
13
Петер Шалулиле
ЦФ
Главный тренер
Коллин Бенжамен
Малави
1
George Chokooka
ВР
4
Maxwell Paipi
ЦЗ
22
Nickson Nyasulu
ЦЗ
2
McDonald Lameck
ЦЗ
3
Precious Sambani
ЦЗ
7
Nickson Mwale
ЦЗ
10
Chawa
ЦП
17
Джон Банда
ЦП
20
Zebron Kalima
ЦФ
18
Gaddie Chirwa
ЦФ
19
Lanjesi Nkhoma
ЦФ
8
Lloyd Njaliwa
ЦФ
Намибия
16
Камайджанда Ндисиро
ВР
1
Ллойд Жуниор Казапуа
ВР
22
Baggio Tuli-Ngenovali Nashixwa
ЦЗ
12
Tuhafeni Ananias David
ЦЗ
0
Мозес Шидоло
ЦП
14
Alfeus Leevi
ЦП
0
Паулюс Амутенья
ЦП
14
Edmar Ronaldo Kamatuka
ЦП
3
Elmo Kambindu
ЦФ
9
Бетуэль Музеу
ЦФ
8
Willy Stephanus
ЦФ
14
Жослин Каматука
ЦФ
3-1-4-2
16
Тхоле
5
Чембези
12
15
Чирва
3
Петро
13
6
7
17
9
Мбулу
11
Мханго
3-2-2-2-1
23
Маова
5
Амбира
0
Дамасеб
17
18
Петрус
4
Анамуб
6
Катуа
21
10
Тьюеза
7
Хотто
13
Шалулиле
11
Мханго
10
10
11
Мханго
7
19
19
7
10
Тьюеза
3
3
10
Тьюеза
13
Шалулиле
9
Музеу
9
Музеу
13
Шалулиле
7
Хотто
14
Каматука
14
Каматука
7
Хотто
Остались в запасе
Малави
Намибия
1
George Chokooka
ВР
4
Maxwell Paipi
ЦЗ
22
Nickson Nyasulu
ЦЗ
2
McDonald Lameck
ЦЗ
3
Precious Sambani
ЦЗ
7
Nickson Mwale
ЦЗ
17
Джон Банда
ЦП
20
Zebron Kalima
ЦФ
18
Gaddie Chirwa
ЦФ
8
Lloyd Njaliwa
ЦФ
Главный тренер
Марио Мариница
16
Камайджанда Ндисиро
ВР
1
Ллойд Жуниор Казапуа
ВР
22
Baggio Tuli-Ngenovali Nashixwa
ЦЗ
12
Tuhafeni Ananias David
ЦЗ
0
Мозес Шидоло
ЦП
14
Alfeus Leevi
ЦП
0
Паулюс Амутенья
ЦП
14
Edmar Ronaldo Kamatuka
ЦП
8
Willy Stephanus
ЦФ
Главный тренер
Коллин Бенжамен
Остались в запасе
1
George Chokooka
ВР
4
Maxwell Paipi
ЦЗ
22
Nickson Nyasulu
ЦЗ
2
McDonald Lameck
ЦЗ
3
Precious Sambani
ЦЗ
7
Nickson Mwale
ЦЗ
17
Джон Банда
ЦП
20
Zebron Kalima
ЦФ
18
Gaddie Chirwa
ЦФ
8
Lloyd Njaliwa
ЦФ
Остались в запасе
16
Камайджанда Ндисиро
ВР
1
Ллойд Жуниор Казапуа
ВР
22
Baggio Tuli-Ngenovali Nashixwa
ЦЗ
12
Tuhafeni Ananias David
ЦЗ
0
Мозес Шидоло
ЦП
14
Alfeus Leevi
ЦП
0
Паулюс Амутенья
ЦП
14
Edmar Ronaldo Kamatuka
ЦП
8
Willy Stephanus
ЦФ
Главный тренер
Марио Мариница
Главный тренер
Коллин Бенжамен
Статистика матча Малави - Намибия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
1 : 0
31.03.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Лесото
0 : 1
18.11.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сан-Томе и Принсипи
1 : 0
13.10.2025
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Малави
3 : 0
09.10.2025
Экваториальная Гвинея
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Намибия
0 : 0
28.03.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
4 : 0
17.11.2025
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
1 : 0
14.11.2025
Намибия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Тунис
3 : 0
13.10.2025
Намибия
Информация о матче
Посещаемость:
17706
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